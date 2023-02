Für Sportvorstand Markus Krösche ist Kevin Trapp der aktuell beste deutsche Torhüter. Teilen Sie diese Auffassung?

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Ja. Marc-André ter Stegen performt auch nicht schlecht. Nur Fakt ist: Das direkte Duell hat Kevin im vergangenen Jahr für sich entschieden (Champions-League-Viertelfinale der Eintracht gegen Barcelona, die Red.) – sowohl von der Leistung als auch vom Ergebnis her. Das steht für mich fest. Leider hatte Kevin damals nicht die Möglichkeit bekommen, sich in den beiden Testspielen vor der WM in Qatar zeigen zu können. Marc hatte damals beide Spiele gemacht. Diese Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick habe ich nicht verstanden. Kevin hätte meiner Meinung nach mindestens ein Spiel bekommen müssen. Die Nationalmannschaft ist das Ergebnis aus dem, was du arbeitest. Und Kevin hat hervorragende Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass er in Zukunft seine Chance und Spiele bekommt. Seine Spiele beim DFB waren immer gut. Auf Kevin ist Verlass.