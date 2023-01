Torwarttrainer entlassen : Nagelsmann streicht Neuer-Bonus beim FC Bayern

Aktualisiert am

Am Montag hat der FC Bayern München plötzlich einen Mitarbeiter der Profifußballmannschaft entlassen, den man in seiner Rolle schon immer kritisch sehen konnte. Das lag in erster Linie nicht daran, wie der Torwarttrainer Toni Tapalović mit seinen Spielern arbeitete, sondern daran, mit welchem Spieler er arbeitete.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Als Manuel Neuer, der größte Torhüter seiner Generation, sich im Sommer 2011 dem FC Bayern anschloss, schlug er seinem neuen Arbeitgeber Tapalović „als einen von vielen Trainern“ für seinen Fachbereich vor. So sagte er es später in einem „11Freunde“-Interview. Sie kannten sich vom FC Schalke, wo Neuer die Nummer eins und Tapalović zwischenzeitlich die Nummer zwei war.