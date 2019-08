Coup mit Timo Werner : Ein Deal mit lauter Leipziger Gewinnern

Statusfragen klären sich im Profifußball schon längst nicht mehr alleine mit Blick auf die Tabelle. Nach zwei Spielen und zwei Siegen steht RB Leipzig hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei und kann an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN) mit einem Erfolg im Auswärtsspiel in Mönchengladbach zumindest für den Moment die Tabellenführung vor Borussia Dortmund in der Bundesliga übernehmen. Das ist für die neunzig Minuten auch das Ziel von RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann. Es wäre ein perfekter Start.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Den weit größeren Statusgewinn in der noch jungen Saison hat der Klub allerdings schon am vergangenen Sonntag eingefahren, auf dem Transfermarkt. Dort, wo sich die Machtverhältnisse wie in einer Nahrungskette ablesen lassen. Oben frisst unten. Und nur wer ganz oben steht, ist sicher vor der hungrigen Konkurrenz. Die überraschende Vertragsverlängerung mit Timo Werner, der Ende vergangenen Jahres schon als künftiger Bayern-Profi gehandelt wurde, ist offensichtlicher Beleg für die veränderte Leipziger Stellung im Kampf ums Fressen und Gefressen werden. Und genau so wollte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Vertragsverlängerung Werners bis zum Sommer 2023 auch verstanden wissen. Er sagte es nur appetitlicher: „Das ist ein klares Signal, dass wir kein Ausbildungsverein sind.“

Man erinnere sich: Als sich Borussia Dortmund zu Beginn dieser Dekade aus den Trümmern seiner finanziellen Abenteuer wie aus dem Nichts auf den Bundesliga-Thron geschwungen hatte, fehlte dem BVB nach den Meisterschaften die finanzielle Kraft, um seine besten Spieler zu halten. Erst ging Mario Götze, dann Robert Lewandowski. Die Bayern hatten den Dortmunder Aufschwung damit gestoppt. Dass die Bayern des Jahres 2019 gegenüber RB Leipzig den gleichen Ehrgeiz beim Shopping an den Tag gelegt haben, liegt auf der Hand.

Timo Werner ist auch kein früher Götze und (noch) kein Lewandowski. Aber Leipzig machte durch seine Hartnäckigkeit und die vertragliche Vollzugsmeldung deutlich, dass die Sachsen ähnliche oder im Einzelfall auch schon dieselben Möglichkeiten haben, Gehälter wie Bayern und Dortmund zu finanzieren. Ein Ausbildungsverein ist Leipzig offenkundig nur nach seinem sportlichen Selbstverständnis, junge Spieler zu entwickeln, aber nicht mehr aus finanzieller Begrenzung. Joshua Kimmich hatte Leipzig noch vor einigen Jahren nach München ziehen lassen müssen, mit der Faust in der Tasche.

Der Werner-Deal hat in Leipzig jedenfalls nur Gewinner hinterlassen: Den Klub und den Spieler. Werner, der ohne Vertragsverlängerung im kommenden Sommer den Verein ablösefrei hätte verlassen können, stieg in den Kreis der deutschen Topverdiener auf. Es ist die Rede von sieben Millionen Euro Jahresgehalt. Und ebenso von einer Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme, die laut „Kicker“ bei 30 Millionen Euro liegen soll. Nach anderen Informationen soll sie der Laufzeit des Vertrags angepasst sein, zwischen 60 Millionen (nach dieser Saison) bis auf 30 Millionen Euro.

In jedem Fall geht Leipzig damit nicht sein Geschäftsprinzip flöten: junge Spieler einkaufen, entwickeln und ihren Wert steigern. Werners Marktwert wird derzeit auf 65 Millionen Euro taxiert, gekauft hatte ihn Leipzig vor drei Jahren für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart – geliefert hat er, neben dem finanziellen Mehrwert, bisher 63 Pflichtspieltore in 117 Einsätzen. In allen drei Spielzeiten war er der erfolgreichste Leipziger Torschütze mit 21, 14 und 16 Treffern. Auch in dieser Saison liegt er im internen Leipziger Ranking mit zwei Toren in zwei Spielen an der Spitze.

Die Erleichterung, sich Klarheit über seine sportliche Zukunft verschafft zu haben, war Werner am Sonntag nach monatelangen Verhandlungen anzumerken. Der Stadionsprecher hatte die Vertragsverlängerung kurz vor dem Anpfiff gegen Eintracht Frankfurt verkündet, Werner war diese öffentliche Inszenierung gar nicht so recht. „Ich wollte meinen Mannschaftskameraden eine weitere Timo-Werner-Nummer ersparen. Die Jungs haben zuletzt eine Menge mitgemacht. Bleibt er, geht er, was verdient er, wer will ihn haben? Jetzt ist hoffentlich Ruhe an dieser Front“, sagte Werner in einem Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“. Über die Höhe der Summe in seiner Ausstiegsklausel machte er keine Angaben.

Unter dem neuen Trainer Nagelsmann will der 23 Jahre alte Stürmer nun in Leipzig den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Vor allem der erste Ballkontakt in seinem Spiel sei noch „ausbaufähig“, so Werner. Zudem müsse er „noch präsenter sein, mehr Bälle sichern“. Werner orientiert sich dabei an Lewandowski. „Er war mit 22, 23 auch noch nicht so weit wie jetzt“, sagt der deutsche Nationalspieler über den 31 Jahre alten Polen. „Robert ist ein fantastischer Spieler, kann und hat alles. Und er ist immer hungrig geblieben. Wenn er nach 85 Minuten drei Tore geschossen hat, geht er nicht raus, um sich Applaus abzuholen. Er macht weiter, will die vierte Bude machen“, sagt Werner. „Da will ich hin.“