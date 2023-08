Es gibt einen Grundsatz, der eigentlich für alle Feldspieler des modernen FC Bayern München gilt – sogar für die, die die große Geschichte dieses Fußballklubs maßgeblich mitschrieben und mitschreiben: Wenn sie 30 Jahre und älter sind, wird ihr Vertrag stets nur Jahr um Jahr verlängert.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

So machte man das mit Franck Ribéry. So machte man das mit Arjen Robben. Und so macht man das momentan mit Thomas Müller, dem Mann, der das Denken und Sprechen dieses Klubs so sehr verinnerlicht hat, dass viele meinen, dass er es sein könnte, der später mal in den Sesseln der Säbener Straße sitzen und die Verträge der Spieler verhandeln wird.