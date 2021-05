Rettung von Werder : Thomas Schaaf und die Herzenssache in der Hölle

Es regnet an jenem Dienstagabend, norddeutsches Schietwetter eben, aber rund ums Weserstadion, „da brennt die Hölle“. So erzählt es ein Zuschauer in einem Beitrag von Werder-TV, der heute noch im Internet abrufbar ist. Es ist der 11. Mai 1999, „das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte“, wie es in dem Video heißt.

Bundesliga Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Was kurioserweise nicht erwähnt wird: Es ist zugleich das erste Spiel von Thomas Schaaf, aber da kann ja auch noch niemand wissen, dass es die erste Episode einer beinahe unendlichen Bremer Geschichte sein wird, 14 Jahre und 5 Tage, und nach der von den Stadtmusikanten (und vielleicht der von Otto Rehhagel) die meisterzählte aus der Hansestadt; eine Phönix-aus-der-Asche-Story, die nicht nur für eine Bremer Fußball-Ära, sondern für ein dickes Kapitel Bundesligahistorie stehen wird. Aber erst, nachdem an jenem Abend Schalke 04 mit 1:0 bezwungen ist und es in Bremen wieder eine Hoffnung gibt.