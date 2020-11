Thomas Müller : Der neue Raumdieb des FC Bayern

Thomas Müller ist bei den Münchnern vor dem Topspiel in Dortmund wieder unentbehrlich geworden. In Hansi Flicks System hat er so viel Einfluss wie noch nie – vor allem, wenn der Gegner den Ball hat.

Als Mohamed Camara sich drehte, sprintete Thomas Müller sofort los. Er wusste, was kommt. Camara, der Mittelfeldspieler des FC Salzburg, passte den Ball zum Innenverteidiger Maximilian Wöber, der den Kopf hob und Andreas Ulmer sah, den Außenverteidiger, der sich heimlich bis zur Mittellinie vorgeschlichen hatte und auf den Ball wartete. Der Pass, den Wöber plante, war nicht einfach, aber möglich, er hätte nur ein bisschen mehr Zeit und Raum gebraucht – und ein bisschen weniger Thomas Müller. Als Wöber Müller auf sich zurennen sah, flankte er den Ball schnell noch weg. Er verfehlte Ulmer, seinen Mitspieler, deutlich. Der Ball rollte in den Strafraum des FC Bayern München, hinein in die Arme von Manuel Neuer.

Es war im Nachhinein eine langweilige Szene, die sich unter der Woche im Champions-League-Spiel in Salzburg in der 37. Spielminute zugetragen hat, aber es sind die langweiligen Szenen, die den Fußballspieler Thomas Müller besonders machen. Das war schon immer so. Doch jetzt, da das Virus dem Spiel sein Drumherum weggefressen hat, fallen sie so richtig ins Auge, manchmal sogar ins Ohr.