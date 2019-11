Thomas Müller : Das große Stehaufmännchen des FC Bayern

Dass man mit einem wie Thomas Müller Pferde stehlen kann, wusste Hans-Dieter Flick schon 2014. Damals war Flick Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, den er so lange bedrängte, für die WM in Brasilien an den Standards zu feilen, dass Löw ihm dafür schließlich freie Hand gab – worauf Flick die Spieler einband, indem er einen internen Wettbewerb daraus machte: Wer heckte die besten neuen Varianten aus? Die verrückteste Idee führte schließlich Müller im Achtelfinale gegen Algerien vor. Sie wurde „Malediven-Trick“ genannt, inspiriert davon, dass kurz vor der WM in einem Länderspiel zwischen Afghanistan und den Malediven ein Elfmeterschütze sich beim Anlauf hatte hinfallen lassen. So irritierte er den Torwart, stand blitzschnell auf und verwandelte.

Bundesliga Liveticker

Die deutsche Variation, bei einem Freistoß in zentraler Position, gelang nur halb so gut. Müller lief an, fiel scheinbar tölpelhaft hin, rappelte sich flink auf und spurtete, von den Algeriern unbeachtet, hinter die Mauer, wo ihn der Ball nun völlig ungedeckt erreicht hätte – wäre Toni Kroos die zweite Hälfte des Tricks nicht misslungen. Dessen Lupfer blieb in der Mauer hängen. Und doch erfüllte die interne „Freistoß-Challenge“, mit Müller als Antreiber, ihren Zweck. Fünf Tore nach Eck- und Freistößen ebneten den Weg zum Weltmeistertitel. Und Flick lernte, dass es „für eine Gruppe sensationell ist, wenn du einen wie Thomas Müller dabei hast“.