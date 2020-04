Corona-Infizierung : FC Bayern testet wohl schon zweimal pro Woche

Aktualisiert am

Als Grundvoraussetzung für „Geisterspiele“ gelten zwei Tests auf das Coronavirus pro Woche. Bayern München testet seine Spieler wohl schon jetzt in diesem Rhythmus. Angesichts ungenutzter Testkapazitäten ist das offenbar kein Problem.

Testen gegen Corona: Karl-Heinz Rummenigge spricht in einem Interview mit dem „Corriere della Sera“ über die Maßnahmen des FC Bayern. Bild: dpa

Bayern München testet seine Fußballer offenbar bereits jetzt zweimal in der Woche auf eine Corona-Infizierung. Dies geht aus einer Aussage von Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera hervor. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern spricht darin von jenen zwei Tests in der Woche und Abstrichen bei den Spielern.

Ein entsprechender Testrhythmus gilt als eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Bundesliga Geisterspiele durchführen kann. Die Tests gelten aber als undenkbar, wenn dadurch dringender benötigte Laborkapazitäten in Anspruch genommen werden müssten. Da derzeit in Deutschland Laborkapazitäten für Corona-Tests nach Angaben beispielsweise des Vereins „Akkreditierte Labore in der Medizin“ ungenutzt bleiben, sind die Tests aber wohl unproblematisch.

„Selbst wenn die 36 Vereine ihr Personal alle zwei Tage mit jeweils 40, 50 Personen durchtesten würden, liegen wir unter einem halben Prozent der Test-Kapazitäten. Das ist in absoluten Zahlen so gering, dass das regional vor Ort einfach so mitgemacht würde“, sagte Vorstand Evangelos Kotsopoulos der „Bild-Zeitung“. Dies sehe der Berufsverband als „vollkommen unproblematisch“ an.

Um neue Infektionsketten bei Bundesliga-Spielen zu verhindern, könnten die Profis vor ihren Einsätzen in der Liga auf das Coronavirus getestet werden. Der Vorstand des Berufsverbandes, Michael Müller, sagte: „Die verfügbaren Test-Kapazitäten übersteigen den Versorgungsbedarf aktuell deutlich. Es gibt noch Potenzial für zusätzliche Testungen.“ Derzeit ist die höchste deutsche Spielklasse bis 30. April ausgesetzt.

Rummenigges Interview könnte allerdings auch so gelesen werden, dass das Vorgehen einheitlich bei allen Bundesligaklubs durch die Task Force, eine für den Umgang mit der Corona-Krise eingerichtete Medizinerkommission der DFL, durchgeführt wird. Dies ist aber nicht der Fall, wie die DFL auf Nachfrage betont. Die Task Force arbeite derzeit noch an dem medizinischen Konzept, das der Verband am 31. März angekündigt hatte. Andere Bundesligaklubs testen nach Informationen von FAZ.NET noch nicht regelmäßig.