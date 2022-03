Torschütze Tanguy Nianzou : Ein großes Geschenk für den FC Bayern

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Ralf Rangnick von einem Spieler des FC Bayern München geschwärmt hat, der zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Spiel für diesen gemacht hatte. „Er ist ein absolutes Ausnahmetalent“, sagte Rangnick in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. „Für mich einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre.“

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er schwärmte damals von Tanguy Nianzou, einem Jungen aus Paris, der ein paar Monate zuvor nach München gewechselt war. Und weil Rangnick noch als Head of Sport and Development Soccer der Red Bull GmbH selbst versucht hatte, diesen Jungen von einem Wechsel zu überzeugen, sagte er sogar: „Wenn er einigermaßen gesund bleibt, dann wird er innerhalb eines Jahres Stammspieler beim FC Bayern werden.“