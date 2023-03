Als sie vier Jahre alt war, hat Tabea Kemme ihrem Vater erzählt, was sie einmal werden wolle: Nationalspieler. Sie sprach in der männlichem Form, denn Spielerinnen kamen in ihrer Welt damals noch nicht vor. Dies könnte eine Anekdote sein, aber das ist es nicht. Es ist so etwas wie der Anfang ihrer Geschichte.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Fußball ist Fußball, egal ob er nun von Männern oder Frauen gespielt wird – das klingt so einfach, doch die Realität ist noch immer kompliziert. Das erkennt man nicht zuletzt daran, dass Tabea Kemme auffällt: als Frau in einem von Männern dominierten Fußball. Sie ist eine der wenigen TV-Expertinnen, die es in dieser Rolle bis ganz nach oben geschafft hat. Die Weltmeisterschaft in Qatar, Champions League, Bundesliga – Woche für Woche ist Kemme inzwischen zu sehen und besticht durch fundierte Analysen und deutliche Meinungen.