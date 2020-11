Hradeckys Eigentor : Die Leute dürfen lachen

Aktualisiert am

Torschüsse kamen im Repertoire des Bundesliga-Aufsteigers Arminia Bielefeld am Samstag nicht vor. Kein einziger Versuch verirrte sich bei der 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen in Richtung des gegnerischen Torhüters Lukas Hradecky. Ob der jederzeit lustige Finne deshalb ein wenig Mitleid mit den Ostwestfalen aus der Abstiegszone der Tabelle verspürte? Jedenfalls gelang ihm auf originelle Art und Weise der Treffer, der den Bielefelder Angreifern versagt geblieben war. Beim Stand von 1:0 für die Werkself durch Baileys Schuss unter die Latte (27. Minute) verwandelte er eine sorgsame Rückgabe seines Verteidigerkollegen Sinkgraven in eine Slapstickeinlage, als der kurz aufspringende Ball seinen linken Fuß traf und von da ins Bayer-Tor rollte (47.).

Vergebens hatte Hradecky mit dem rechten Fuß zu einem Spannschlag ausgeholt, während er auf dem linken Fuß kalt erwischt wurde. Eine Szene, kulminierend in einem bizarren, ausgleichenden Eigentor, die in Erinnerung bleiben wird von einem eher unattraktiven Spiel. Leverkusen gewann es durch Dragovic’ Tor kurz vor Toresschluss 2:1 (88.).