Krise in Bremen : Werder und die Stadt der begrenzten Möglichkeiten

Offensive Stärke plus mehr defensive Cleverness sollte das Erfolgsrezept sein. Das Saisonziel in Bremen: Europa League. Nun ist Werder in der Krise. Doch die Fans pfeifen nur auf den Sponsor.

Vielleicht ist es ganz gut, dass es gerade ein Feindbild gibt, das von Florian Kohfeldt und seiner Mannschaft ablenkt. „Wohninvest Weserstadion“, der Name des Geldgebers dabei im offiziellen Schriftwechsel großgeschrieben: Das ärgert Werder Bremens Fans. Sie wittern Verrat an den Idealen ihres Vereins. 71 Jahre hieß die Arena am Fluss schlicht „Weserstadion“ und verweigerte sich schaurigen Namen. Das war vielen Puristen so wichtig wie die Vereinsfarben. Dass es im Hintergrund immer Gespräche über den Verkauf des Stadionnamens gegeben hatte – geschenkt. Dann kam die Umbenennung im vergangenen Sommer. Für manchen Grünweißen ein Dammbruch.

Mit Plakaten und Protestbriefen, Blogbeiträgen und Leserbriefen arbeiten die Anhänger sich am Thema ab. Diese Form der Auseinandersetzung scheint vielen die angenehmere zu sein als jene mit der Situation auf dem Platz. Pfiffe für die in die Abstiegsregion abgestürzte Mannschaft? Nicht im Weserstadion.

Die Unzufriedenheit auf den Rängen bekommen Vorstand Klaus Filbry ab und besonders Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Gerade er setzt sich bis in kleinste Karo mit den Fanbelangen auseinander. Doch die Geduld innerhalb der Werder-Familie kennt Grenzen. Hess-Grunewald war entsetzt, dass „Fans“ nach dem Pokalspiel gegen Delmenhorst im August Polizisten angriffen. Vor einer Woche attackierten Bremer Sympathisanten im stadionnahen Viertel Schalker Fans. Ein lebenslanges Stadionverbot steht nun im Raum. Die Osttribüne hat sich entschieden: Je schärfer der Protest gegen die Vereinsführung, desto bedingungsloser die Unterstützung für Kohfeldts Elf.

Als Filbry am Montagabend bei der Mitgliederversammlung einen Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2018/19 (30. Juni) auf 157 Millionen Euro verkündete und 3,5 Millionen Euro Gewinn vermeldete, lobte er Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt für die teils begeisternde Spielzeit 18/19. Auch jetzt, nach nur zwei Siegen aus zwölf Spielen, habe er „vollstes Vertrauen“ in Baumann und Kohfeldt. Kohfeldt war im Oktober 2017 Baumanns Idee, und von Baumanns Arbeit nach innen und außen schwärmen alle bei Werder. Beide haben viel Kredit.

Der Plan klingt ja auch gut. Frankfurt soll die Blaupause sein. Die Eintracht, sagt Filbry, beweise, dass Traditionsvereine bestehen und wachsen können. Ähnlich wie am Main wäre die Europa League an der Weser Wachstumstreiber und Imagepflege. Bis es soweit sein ist, müssen andere Quellen angezapft werden, um den Spieler-Etat im ewigen Wettbewerb mit reicheren Klubs zu erhöhen – also verkauft man den Stadion-Namen. So unpopulär wie nachvollziehbar, und sicher haben die Verantwortlichen darauf gesetzt, dass ein starker Start die Kritik überdecken würde. Besser als in der Vorsaison sei Werder, sagte Kohfeldt im Sommer. Offensive Stärke plus mehr defensive Cleverness sollte das Erfolgsrezept sein. Saisonziel: Europa League.

Ein unbehagliches Gefühl beschlich manchen allerdings schon, als der Bremer Kader Konturen annahm. War Yuya Osako ein passender Ersatz für Max Kruse? Bekäme Niclas Füllkrug seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff? Würden Torwart Jiri Pavlenka, Niklas Moisander und Maximilian Eggestein ihr hohes Niveau halten?

Bei Werder hat man sich einen Grund für den Misserfolg zurechtgelegt: das Verletzungspech. Kein einziges Mal hat Kohfeldts Stammelf auf dem Rasen gestanden. Besonders gebeutelt war die Abwehr – sie gehört immer wieder neu gemischt zu den schwächsten der Liga. Einen strukturellen Ansatz für die Malaisen hat Werder trotz gründlicher Analyse nicht gefunden. Ohne Kruse und Füllkrug fehlen vorn Mut, Frechheit und Wucht. Tatsächlich ist diese ruhige Mannschaft spielstark, aber brav; Davy Klaassens Ausflüge ins Fach des „Bad Boy“ haben daran wenig geändert. Bei nüchterner Betrachtung hat Werder vor dem Spiel an diesem Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in Wolfsburg selbst mit voller Kapelle zu viele mittelmäßige Profis für die ganz hohen Ziele: Nuri Sahin, Ömer Toprak, Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp oder Marco Friedl.

Ist der 37 Jahre alte Kohfeldt überschätzt? Wohl eher ein Opfer der Umstände. Der Trainer des Jahres 2018 weicht von seinem Weg nicht ab. Das betont er Woche für Woche. Werder kann begeistern. Mutig sein, unabhängig von Gegner und Aufstellung: Das will Kohfeldt. Man sieht dann, was in dieser Mannschaft steckt.

Jeder spürte und sah vergangene Saison, dass Baumann und Kohfeldt kräftig durchgelüftet haben. Ihre Kurskorrektur hat viele Fans bundesweit aus dem Dornröschenschlaf geweckt: Werder gucken lohnte wieder. Aber selbst gewissenhafter Umbau bietet keine Sicherheit, dass Gutes Gutes bleibt. Verletzungen, Formschwächen, Fehleinkäufe: dann greifen Spielstil und Taktik nicht mehr. Die vergangenen vier Heimspiele verliefen enttäuschend, gegen Schalke vor einer Woche verweigerte die Mannschaft 60 Minuten Kohfeldts Forderung vom Spiel nach vorn. Nur gut, dass die Zuschauer im „Wohninvest Weserstadion“ ein anderes Feindbild haben als die Profis.