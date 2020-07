Bundesliga-Relegation : Eine Bremer Party nach der „Katastrophensaison“

Werder gewinnt keine Partie in der Relegation, bleibt aber in der Bundesliga. Die Erleichterung nach dem Spiel in Heidenheim ist groß. Trainer Florian Kohfeldt kündigt selbstkritisch Änderungen in Bremen an.

Florian Kohfeldt wusste nach dem Spiel nicht so recht wohin mit sich und seinen Emotionen. Also erst einmal das Gesicht in die Hände vergraben, die müden Augen fest gegen die noch immer leicht verschwitzten Handballen pressen und vor allem: tief durchatmen. Dann sagte er einen Satz, der so perfekt passte nach diesem 2:2 (1:0) im Rückspiel der Bundesliga-Relegation am Montagabend gegen den 1. FC Heidenheim – und sogar noch viel besser passte zur größtenteils verkorksten Runde von Werder Bremen, das sich mit diesem Remis gerade noch so vor dem drohenden Abstieg in die zweite Liga gerettet hatte: „Scheiß Saison, gutes Ende.“

Während in Bremen erst Hunderte, später immer mehr und noch mehr Menschen auf die Straßen gingen und gemeinsam den Klassenverbleib feierten, fiel der grün-weiße Jubel in Heidenheim deutlich geringer aus. Werder-Fans waren bis auf einige wenige vor dem Stadion keine anwesend für eine gemeinsame Party unter dem sternenklaren Himmel.

Einzig die Heidenheimer ließen es krachen mit Licht, Nebel und lauter Musik, trotz des verpassten Aufstiegs in die höchste deutsche Liga – es wäre der erste überhaupt gewesen für den Zweitligaklub. Zwischenzeitlich hatten auch etwa 50 Heimfans für Aufsehen vor allem bei den Bremer Verantwortlichen gesorgt, die es während des Spiels auf die Haupttribüne geschafft hatten, von wo sie jedoch umgehend wieder verwiesen wurden.

Von alldem aber ließen sich die Bremer Spieler und Betreuer kurz nach dem Schlusspfiff nicht beeinflussen, zu groß war die Erleichterung über das gerade noch so verhinderte Debakel, zu groß war die Freude darüber, auch nach einer „Katastrophensaison“, wie es Kohfeldt nannte, in der nächsten Saison weiter in der Bundesliga vertreten zu sein. „Wir werden das alles noch aufarbeiten und analysieren, aber nicht heute. Heute darf gefeiert werden, und zwar sowas von“, meinte der zuletzt stark kritisierte Werder-Coach und ergänzte, beinahe trotzig: „Das darf uns auch niemand madig machen.“

Tatsächlich hatten er und seine Mannschaft es sich verdient, nach diesem Spiel als glückliche Gewinner des letzten verbliebenen Bundesligaplatzes sprechen zu dürfen, wiewohl der Erstligaklub es letztlich nicht geschafft hat, eine der beiden Relegationsduelle gegen den Tabellendritten der zweiten Liga für sich zu entscheiden. Aufgrund der Auswärtstorregel aber reichte Bremen dieses 2:2 zur Rettung in beinahe letzter Minute, nachdem das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften am vergangenen Donnerstag 0:0 ausgegangen war.

Auch weil sie am Ende doch noch eine Kehrtwende hingelegt haben und einige ihrer Schwächen, die sie über die gesamte Saison hinweg verfolgt hatten, zumindest für 90 Minuten plus Nachspielzeit ablegen konnten: Plötzlich war Tempo da, Entschlossenheit, zuweilen auch Spielfreude. „Wenn man sieht, was für eine Saison wir gehabt haben, dann ist das eine große Erleichterung“, sagte Kapitän Davy Klaassen dazu.

Der 1. FC Heidenheim derweil schaffte es nicht, seine gute Leistung aus der zurückliegenden Saison, die die bisher erfolgreichste in der bisherigen Vereinsgeschichte war, und dem torlosen Remis im Hinspiel zu wiederholen. „Die Ruhe am Ball, die Erfahrung hat uns gefehlt“, urteilte Trainer Frank Schmidt später. Immerhin: Durch den Ausgleichstreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit, erzielt von Tim Kleindienst vom Elfmeterpunkt, bleiben die Schwaben auch im 13. Spiel in Serie unbesiegt in ihrer Arena – die bislang letzte Heimniederlage datiert auf den 6. Oktober 2019.

Am Ende blieb diese Tatsache aber bloßer Randaspekt, zu groß war die Enttäuschung nach der verpassten Gelegenheit und einem Spiel, das so gar nicht gelaufen war, wie sie es sich vorgenommen hatten in Heidenheim. Auch weil Verteidiger Norman Theuerkauf mit einem völlig kuriosen Eigentor (3. Minute) Bremen ganz früh in Führung gebracht hatte.

Schlussendlich änderten daran auch beide Treffer von Kleindienst, der erst das 1:1 (85.) und später noch das 2:2 erzielte, nichts mehr. Weil Werder ebenfalls ein zweites Tor geschossen hatte: Ludwig Augustinsson (90.+4) sorgte bereits vor dem Strafstoß kurz vor Schluss für die Entscheidung. „Wir haben kein Spiel verloren und es trotzdem nicht geschafft. Das ist brutal“, klagte Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer, der von Schmidt etwas überraschend in die Startformation beordert worden war, zur Halbzeit aber schon wieder ausgewechselt wurde. Und Schmidt selbst meinte: „Natürlich ist eine Enttäuschung da. Aber wir dürfen uns nicht als Verlierer fühlen“.

Wie es in Bremen nun mit Trainer Kohfeldt weitergeht, sollen die kommenden Tage zeigen. Dann nämlich finden Gespräche statt über die Zukunft des Vereins und seine Ausrichtung. „Ich bin nach wie vor absolut von Florian überzeugt“, sagte Sportchef Frank Baumann nach der Partie. „Und ich gehe davon aus, dass auch er Lust hat, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“ Kohfeldt selbst äußerte sich jedoch deutlich selbstkritischer: „Wir werden miteinander sprechen und verhandeln. Aber es kann kein ‚weiter so‘ geben und es wird auch kein ‚weiter so‘ geben.“ Fest stand für ihn nur, dass er nach all der Aufregung erstmal Urlaub braucht. Da wusste er dann auch wieder, wo hin mit sich. Nämlich schnellstmöglich „irgendwo an einen Strand, wo mich niemand erkennt.“ Und, ganz wichtig: „Nix sehen, nix hören, Handy abgeben.“