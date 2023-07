Suspendierter Hertha-Profi : Poesie und Prügel

Was Hertha-Profi Marius Gersbeck in und vor einem Tiroler Wirtshaus getan hat, ist nicht genau bekannt. Doch: Es ist für manchen durchaus inspirierend. Eine Glosse.

Welcher deutsche Sportler, welche Sportlerin hat eigentlich zuletzt ein lyrisches Ich bemüht, um mithilfe der Werke von Dichtern und Denkern die eigene Leistung zu umschreiben? Dabei ist das Œuvre deutscher Geisteskunst auch in eher schwierigen Karrieremomenten einen Blick wert.

Wessen Woche könnte das beschreiben?

Es müssen gar nicht die Klassiker sein, manchmal könnte auch das Werk der Nachkriegsgeneration (Wild! Erfolgreich!) weiterhelfen. Wir denken an Werke wie „Gute Freunde kann niemand trennen“ (F. Beckenbauer, 1966) und „Dann macht es Bumm“ (G. Müller, 1969).

Wessen Woche könnte das beschreiben? Nein, wir wissen auch nicht, was in und vor dem Tiroler Wirtshaus passiert ist, in dem der in Herthas Fanszene groß gewordene Torhüter Marius Gersbeck, von Hertha BSC auch ob dieser Nähe zurück nach Berlin geholt und nun suspendiert, mit Bekannten aus ebenjener Fanszene verkehrt haben soll, bis die Nacht mit einer Prügelei und auf der örtlichen Polizeiwache endete.

Aber immerhin inspiriert das noch nicht ausermittelte Geschehen die Kollegen der Berliner „Bild“. „Prügel! Prozesse! Proteste“, lasen wir, bevor die Löwin von Kleinmachnow alle kirre gemacht hatte, und: „Dit is Hertha“. Stimmt. Dit is allerdings auch eine astreine Alliteration. Also fast Poesie.