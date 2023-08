Seinen ersten Sommer als Sportdirektor von RB Leipzig wird Rouven Schröder wohl nicht vergessen. Die meisten Tage liefen in etwa so ab wie der zweite Freitag im August. Irgendwo zwischen unzähligen Telefonaten stand eine medizinische Untersuchung an, dann Vertragsunterschrift, öffentliche Bekanntma­chung, allgemeines Händeschütteln. Schröder immer mittendrin.

Gemeinsam mit Sportvorstand Max Eberl und Felix Krüger verantwortet der 47 Jahre alte Manager die Zu- und Abgänge beim aktuellen DFB-Pokalsieger. Dass einiges auf sie zukommen könnte, war dem Trio schon am Ende der vergangenen Saison klar gewesen. Weit weniger klar war, dass es sich dabei um den größten sportlichen Umbruch in der jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig handeln würde. „Das war von uns natürlich nicht gewollt, aber auch nicht zu ändern“, sagt Schröder. Business as usual, wenn man nicht am Ende der Nahrungskette des europäischen Fußballs steht.