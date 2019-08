2:0 gegen Bayern : Dortmund packt beim Supercup fest zu

Es war die beste Gelegenheit vor der Saison, die eigenen Ansprüche auf die nächste deutsche Meisterschaft schon einmal dick zu unterstreichen. Borussia Dortmund hat sie am Samstagabend im deutschen Fußballklassiker optimal genutzt. Beim 2:0-Erfolg im Supercup über den Rekordchampion Bayern München offenbarte der BVB mit seiner Entschlossenheit bei den punktuell messerscharf gesetzten Kontern eine Spitzenqualität, die auch den erfolgsverwöhnten Bayern wehtat. Alcácer (48. Minute) und Sancho (69.) erzielten die Treffer zum wertvollsten Sieg der Saisonvorbereitung und lösten damit helle Begeisterung im ausverkauften Dortmunder Stadion aus. Der erste Titel und Pokal der neuen Spielzeit ging also an die in der vorigen Runde nur zwei Punkte hinter den Bayern ins Ziel gekommenen Borussen, die en passant zum sechsten Mal den Supercup gewannen und in dieser Wertung den sieben Mal, so auch im Vorjahr, siegreichen Bayern dicht auf den Fersen sind. Vor allem angesichts einer erstklassigen zweiten Halbzeit hüben wie drüben machten beide Mannschaften dem Publikum großen Appetit auf eine vermutlich äußerst spannende Bundesliga-Saison 2019/20, die Meister Bayern am 16. August mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC eröffnet (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga).

Ein Highlight mit allen alten und neuen Stars bot dieser Supercup von vornherein nicht. Borussia Dortmund, unbesiegt in sämtlichen Saisonvorbereitungsspielen, musste auf drei seiner vier Zugänge verzichten. Dabei war nur der aus Hoffenheim gekommene Linksverteidiger Nico Schulz. Verletzungsbedingt hatten Julian Brandt (Adduktorenprobleme), Thorgan Hazard (Fußprellung) und am Samstagmorgen auch noch Mats Hummels, der allseits heißersehnte Rückkehrer vom FC Bayern München, wegen muskulärer Probleme passen müssen. Dazu kurierte Stammtorhüter Roman Bürki eine Fleischwunde am Knie aus. Ausfälle, die diesem deutschen Gipfel zwei Wochen vor dem Bundesligastart ein wenig von seiner hier und da allzu hochgejazzten Bedeutsamkeit nahmen.

Bei den Münchnern fehlten der seit dem Februar am rechten Innenband verletzte und womöglich zur Bundesligapremiere fitte Neuzugang Lucas Hernández, Nationalspieler Serge Gnabry (muskuläre Probleme) und der ebenfalls angeschlagene Javi Martínez (Knie). Mit dabei war aber der rasch von einer Knieprellung geheilte Franzose Kingsley Coman, den Trainer Niko Kovac in die Startformation berief. 81.365 Zuschauer, soweit BVB-Fans, waren trotz der Dortmunder Personalhandikaps in Feierlaune. Noch vor dem Anpfiff ließen sie den vom Fachblatt „Kicker“ als „Fußballer des Jahres“ ausgezeichneten Marco Reus hochleben. Der Borussen-Kapitän hatte den Ton für dieses fast schon traditionelle Supercupduell der beiden besten deutschen Mannschaften vorgegeben. „Es ist extrem wichtig, gut in diese Saison zu starten. Wir wollen den Fans zeigen, dass wir bereit sind, Großes zu leisten.“ Auf der anderen Seite machte auch Bayern-Trainer Kovac kein Hehl aus der Bedeutung, die er diesem Spiel zumaß. „Ich finde, es ist ein schöner Pokal, ein wichtiger Pokal, den ich gewinnen möchte.“ Wie in der vorigen Saison, als die Bayern den DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 5:0 auf Abstand hielten, ehe sie neun Monate später auch noch die wahrhaft wertvollen Trophäen für die siebte Meisterschaft in Serie und den Pokalsieg dazueroberten.

Das Spiel begann nach fünfzig Sekunden mit einem Knalleffekt: Nach einem Patzer von Süle, der den Ball an Alcácer verlor, bot sich dem prompt vom portugiesischen Nationalspieler Raphaël Guerreiro angespielten Reus die große Chance zum 1:0. Doch dessen wahrlich nicht unplazierten Schuss wehrte Nationaltorhüter Neuer mit einer fabelhaften Parade ab. Zwei weitere Male profitierten die Borussen von bayerischen Nachlässigkeiten: als Boateng einen Pass in die Füße von Alcácer spielte und der den Ball allein gegen den aufgerückten Neuer aus 40 Metern knapp vorbeischoss (14.), und als noch einmal Neuer bei einem weiteren BVB-Konter Guerreiros Schuss mit dem Fuß abwehrte (20.).

Die Torchancen besaßen die Dortmunder, das Spiel aber machten die Münchner. Meistens sehr geduldig über viele Stationen auf der steten Suche nach der Lücke im Borussen-Abwehrverbund. Die aber fand Kovacs Team vor der Pause nur einmal, auch weil die Innenverteidiger Akanji und Toprak einen guten Job machten, und davor Witsel und Weigl im defensiven Mittelfeld nach Kräften aufräumten. Einmal war Coman (23.) drauf und dran, das 1:0 für die Münchner zu erzielen, als er bei zwei Versuchen am Bürki-Vertreter Hitz scheiterte.

Wie man kurz entschlossen aus Gelegenheiten Tore macht, demonstrierte der frisch wie lange nicht wirkende Paco Alcácer, als er Sanchos künstlerisch wertvolle Vorarbeit mit einem präzisen Flachschuss aus 16 Metern zum 1:0 veredelte (48.). Es war der Lohn für die bei ihren sporadischen Attacken gefährlicher als die Münchner Breitbandkombinierer anmutenden Westfalen.

Nun war es auch mit der Münchner Geduld vor dem gegnerischen Tor vorbei. Die Bayern drängten auf den schnellen Ausgleich, doch fürs Erste stand ihnen der ausgezeichnete Bürki-Ersatz Hitz im Weg, der einen Heber von Goretzka über das Tor lenkte (55.) und sich im Verbund mit Akanji einem Kopfball von Coman und einem Schuss von Lewandowski entgegenwarf (59.). Der polnische Mittelstürmer aber hatte sich im Zweikampf mit dem schweizerischen Goalie allzu brachial eingesetzt und wurde deshalb verwarnt. Hitz hielt in diesem Spiel auf allerhöchstem Neuer-Niveau, als er auch Kimmichs Solo stoppte (67.). Eine Initialzündung für den Dortmunder Turbostürmer Jadon Sancho, der nach Guerreiros phantastischem Außenristpass seinen Alleingang beim nächsten Dortmunder Konter in diesem nun hochklassigen Duell zum 2:0 nutzte (69.). Ein Ergebnis, das wie ein Statement für die Meisterambitionen des BVB anmutete und für Frust bei den Bayern sorgte: Kimmich hatte in der 76. Minute Glück, dass er nach einem Tritt auf den Fuß von Sancho außerhalb des Feldes nur Gelb sah.