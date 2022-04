Die Leiden des Suat Serdar : Ein Beispiel, was bei Hertha BSC gerade schief läuft

Es war schon raffiniert, wie Suat Serdar der Hertha wieder Hoffnung gab. Sein Tor mit der Hacke beim 1:0 in Augsburg ließ Hertha BSC wieder auf einen Nichtabstiegsplatz klettern und um nichts anderes geht es mehr für den Berliner Bundesligaklub. Nur nicht absteigen, koste es was es wolle. Serdar kennt diese Situation gut. Für ihn ist das, was in dieser Saison bei Hertha passiert, wie ein großes, unliebsames Deja-vu.

Im Sommer war er vom FC Schalke 04 gekommen, mit dem Klub hatte er gerade einen schmerzhaften Abstieg in die zweite Liga erlebt und dabei allerlei unschöne Erfahrungen gemacht. Aufgebrachte Fans warteten vor seiner Wohnungstür, was Serdar dazu veranlasste, auf dem Klubgelände zu schlafen. Nie wieder wollte er so etwas erleben.