Oliver Glasner war sicher nicht zum Lachen zumute, insofern gelang Kölns Trainer Steffen Baumgart am Sonntagabend ein bemerkenswertes Kunststück, als er den Kollegen doch irgendwie erheiterte. Glasner, der Chefcoach von Eintracht Frankfurt, hatte während der 3:0-Niederlage seiner Mannschaft beim Stand von 0:0 ein elfmeterwürdiges Handspiel von Kölns Eric Martel gesehen. Auf die Frage, wie Baumgart die Situation beurteile, entstand ein schöner Dialog. „Wenn ich die Bilder gesehen habe, können Sie mich noch mal fragen“, erwiderte Baumgart auf die Bitte nach einer Einschätzung, woraufhin Glasner einwarf: „Dann wirst du mir recht geben.“ Baumgart grinste und konterte: „Ich behalte trotzdem die Punkte.“

Bundesliga Liveticker

Das war eine nette Pointe am Ende eines Spieltags, der selbst bei einem Gewinner wie Baumgart das fatalistische Gefühl zurücklässt, durch die massive Präsenz der Videoschiedsrichter (VAR) einem Regime der Willkür ausgeliefert zu sein. Es gab Ärger in Gelsenkirchen, in Freiburg, in Leipzig sowie in Köln, und Analysen kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis: Die Technik hilft, Fehler zu vermeiden, was zu mehr Gerechtigkeit führt. Das Empfinden der Spieler, der Trainer und des Publikums ist jedoch ein anderes.