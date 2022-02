Video geht viral : Verrückter Wohnzimmer-Auftritt von Köln-Trainer Baumgart

Das Bundesliga-Spiel seiner Kölner sieht Steffen Baumgart in der Corona-Quarantäne. Doch auch da ist der Trainer voll in seinem Element. Er sieht eine starke Abwehr und einen FC-Sieg über Freiburg.

Womöglich ist es für die Kölner gar nicht so schlecht gewesen, dass Steffen Baumgart beim 1:0-Sieg über den SC Freiburg fehlte. Der Trainer befindet sich aufgrund einer Covid-Infektion in Isolation. Also sprang er im heimischen Wohnzimmer herum, brüllte Kommandos, selbstverständlich mit Schiebermütze auf dem Kopf.

Baumgarts Tochter Emilia postete nach der Partie bei Tiktok ziemlich verrückte Videoszenen von ihrem Vater, der vor der Familiencouch genauso tobte wie sonst in seiner Coaching-Zone und unter anderem schrie: „Die sollen nach vorne spielen!“ Der Wille zur permanenten Offensive gehört zu den fundamentalen Grundsätzen dieses Trainers, dessen Mannschaft gegen Freiburg unter der Anleitung des Assistenten André Pawlak jedoch ausnahmsweise einmal nicht wegen ihres Mutes erfolgreich war.

Erst zum zweiten Mal ist den Kölnern in dieser Erfolgssaison das Kunststück gelungen, keinen Gegentreffer zuzulassen. „Wir haben verteidigt mit allem, was wir hatten“, sagte Sportchef Jörg Jakobs nach der Partie und verkündete sogar: „Das ist inzwischen auch eine Stärke von uns.“

Das Team durchlaufe eine „super Entwicklung“ fuhr Jakobs fort, und hob die Leistungen der exzellenten Innenverteidiger Luca Kilian und Timo Hübers hervor. Das Tor hatte selbstverständlich Anthony Modeste geschossen (23. Minute), aber interessanter sind derzeit zweifellos andere Mannschaftsteile. In der Winterpause verkaufte der Klub den auch in der Hierarchie wichtigen Innenverteidiger Rafael Czichos in die USA, skeptische Beobachter hielten das für ziemlich riskant.

Doch erstaunlicherweise fehlt der ehemalige Abwehrchef bislang überhaupt nicht. Besonders Hübers, der in der Hinrunde nur selten zum Einsatz kam, verrichtet seine Arbeit seit Wochen mit einer beeindruckenden Souveränität. Er „hat praktisch alle Zweikämpfe gewonnen, viele kluge Bälle hinten rausgespielt und war immer da, wo er sein muss“, sagte Jakobs. „Er hat die Abwehr stabilisiert und strahlt sehr viel Dominanz aus.“

Baumgart mag sein Team nach vorne brüllen, doch die entscheidenden Fortschritte macht die Mannschaft derzeit bei der Arbeit gegen den Ball. Der körperlich präsente und immer schlauer spielende Salih Özcan, der erfahrene Jonas Hector, der starke Torhüter Marvin Schwäbe und die Bereitschaft des ganzen Teams, voller Hingabe zu verteidigen, haben den Abstiegskandidaten in einen Europapokalanwärter verwandelt.

Über derartige Ambitionen will zwar niemand sprechen, „unser Ziel war es, den Abstand nach unten zu vergrößern, die Punkte haben uns gutgetan“, sagte Özcan. Nicht einmal die Zuschauer stimmten das in Köln so gerne vorgetragene „Europapokal“-Lied an, obgleich der Klub auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Aber eventuell wird schon bald ganz offiziell über andere Ambitionen gesprochen, kündigte Sportchef Jakobs an: „Wir nähern uns den 40 Punkten und der Situation, dass wir die Klasse sicher halten und über andere Ziele nachdenken können.“