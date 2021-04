Torhüter Ortega im Interview : „Wenn Bayern anklopft, würde ich mich damit beschäftigen“

Haben Sie schon einmal daran gedacht, in der Bundesliga auch als Feldspieler bestehen zu können?

Da müsste ich zu viel laufen.

Manuel Neuer, ein Alleskönner im Tor, hat auf diese Frage einmal geantwortet, die Regionalliga würde er sich schon zutrauen.

Nimmt man die rein fußballerischen Qualitäten, könnte ich das vermutlich auch schaffen. Dann wäre ich am liebsten ein klassischer Zehner mit vielen Freiheiten. Um aber jenseits meines Arbeitsplatzes erfolgreich im Fußball mitmischen zu können, brauchte ich auf jeden Fall eine Vorlaufzeit. Nur so käme ich in einen anderen läuferischen Bereich. Als Torhüter sind wir, wie mein Torwarttrainer Marco Kostmann sagt, eher wie eine Katze auf der Jagd nach dem Ball und in steter Lauerstellung.