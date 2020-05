Debatte um Restart im Fußball : Die Bundesliga spielt nur für sich

Am Montagabend ist in Bremen der erste Corona-Spieltag zu Ende gegangen, ohne besondere Vorkommnisse, wie man das in der Sprache der Deutschen Fußball Liga wohl sagen und einschätzen würde. Kein Spieler wurde positiv getestet, keine Mannschaft muss in Quarantäne, Fan-Zusammenrottungen vor den Stadien sind ausgeblieben. Die Corona-Spiele können weitergehen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Seltsam fern wirkten in den neun Stadien von Samstag bis Montag im weitgehend störungsfreien Betriebsablauf allerdings all die leidenschaftlichen Diskussionen und Debatten, die den Fußball in den vergangenen Wochen auf seinem Weg zurück begleitet hatten; die massive Ablehnung, die dem Profigeschäft entgegengeschlagen ist. Noch vor wenigen Tagen, unmittelbar vor dem sogenannten Restart, hatten sich knapp Zweidrittel der Deutschen nach einer Umfrage des ZDF-Politbarometers für einen Abbruch der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Der Anteil der Befürworter, dass der Ball wieder rollt, war sogar nochmals gesunken, von 32 auf nur noch 27 Prozent.