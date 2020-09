Aufregung im Bundesliga-Klub : Streikende Spieler verweigern Training bei Mainz 05

Die Konsequenzen des Spielerstreiks beim Fußball-Bundesligaverein FSV Mainz 05 sollen am Donnerstagmittag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Klub hat die zunächst für 12.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) auf 13.00 Uhr verlegt. Laut Klubangaben wird sich dort die „sportliche Leitung äußern“.

Am Mittwoch hatten die Mainzer Profis die Teilnahme an der für 16.00 Uhr angesetzten Übungseinheit verweigert. „Das Training der Profimannschaft am Mittwochnachmittag hat nicht wie geplant stattgefunden“, bestätigte der Verein: „Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai, der am Nachmittag nicht mit der Profimannschaft trainieren sollte.“ Der Klub bestätigte damit einen vorherigen Bericht der „Bild“-Zeitung.

Der 32 Jahre alte Ungar Szalai war am Dienstag suspendiert worden. Während der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder rein sportliche Gründe für diesen Schritt nannte, wird von verschiedenen Medien über andere Ursachen spekuliert. Nach Informationen des „Kicker“ soll es zu einem Eklat zwischen Szalai und Trainer Achim Beierlorzer gekommen sein.

„Wir haben Adam mitgeteilt, dass er in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird“, hatte der Schröder auf SID-Anfrage mitgeteilt: „Wir sind der Meinung, dass es daher für ihn Sinn macht, sich komplett neu zu orientieren und sich einen neuen Verein zu suchen.“ Szalai war am Mittwoch trotz seiner Suspendierung auf dem Trainingsgelände erschienen. Darauf folgte der Eklat, der zu einer Krisensitzung des Vorstandes am Mittwochabend führte.

Szalai (32) hatte bereits beim Saisonauftakt bei RB Leipzig (1:3) nicht im Kader gestanden. Beierlorzer erklärte dies mit taktischen Gründen. Szalai war im Sommer 2019 nach Mainz zurückgekehrt. Schon zwischen 2010 und 2013 hatte der Ungar für den Klub gespielt, nachdem er von der zweiten Mannschaft von Real Madrid gekommen war. Nach seiner ersten Zeit in Mainz war er für Schalke 04, die TSG Hoffenheim und Hannover 96 aktiv. Für sein Heimatland bestritt er 63 Länderspiele und erzielte 21 Tore.