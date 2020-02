Schmähungen gegen Hopp : Ein Spielabbruch wäre richtig gewesen

War diese Reaktion auf die Schmähplakate in Hoffenheim ausreichend? Zwei Mannschaften kicken sich beim Spielstand von 0:6 die Bälle nur noch hin und her und bringen so ihren Protest zum Ausdruck? Was von den Vereinsverantwortlichen der TSG Hoffenheim und des FC Bayern als starker solidarischer Akt der Spieler gewertet wurde, war in Wahrheit doch nur noch die minimalmöglichste Reaktion, um das zu verhindern, was eigentlich dringend angeraten gewesen wäre: den Spielabbruch.

Damit hat der Deutsche Fußball-Bund schon oft genug gedroht – so oft, dass den Verband niemand mehr ernst nimmt. Kollektivstrafen hatte der DFB einst abgelehnt, zuletzt aber doch eine gegen die Fans von Borussia Dortmund ausgesprochen, von denen ein Teil gegen die nach den langjährigen Aktionen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp auferlegten Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Daran haben sich der neuerliche Streit eines Teils der Ultras mit dem DFB und die überall wieder aufgeflammten Schmähungen gegen Hopp entzündet. Auch in Dortmund und Köln wurden die Partien am Samstag wegen Diffamierungen von Hopp unterbrochen, selbst in Darmstadt waren beim Zweitliga-Spiel gegen Heidenheim Schmäh-Transparente zu sehen.

Die Partie in Hoffenheim wird in die Wertung eingehen, weil sie offiziell zu Ende gespielt wurde. Vom Platz zu gehen und nicht wieder zu kommen wäre aber das richtige Ende gewesen. Und das in Zukunft nicht nur bei Schmähgesängen gegen Dietmar Hopp, sondern vor allem und noch viel eher bei rassistischen Äußerungen von den Rängen. Solidarität kann nicht vom Abwiegen von Vor- und Nachteilen abhängig sein. Sie muss unmittelbar und radikal erfolgen, ansonsten ist sie nahezu wertlos.