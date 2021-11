Vor Duell mit Bayern : Wieso der SC Freiburg noch immer ungeschlagen ist

Tor um Tor, Punkt um Punkt: Der SC Freiburg ist in dieser Saison in der Bundesliga noch unbesiegt – und tritt nun in München an. Bild: dpa

Für Christian Streich sind Duelle mit dem FC Bayern immer auch Begegnungen mit der eigenen Vergangenheit. Als Kind war der Trainer des SC Freiburg ein großer Fan des Ensembles um Franz Beckenbauer und vor allen Dingen Gerd Müller. „Die cooleren Leute waren Gladbach-Fan“, damals in den 1970er-Jahren, sagt Streich, der auf dem Schoß des Vaters Münchner Erfolge im Europapokal bejubelte und als Jugendlicher eine FC-Bayern-Jeansjacke trug. „Wir fahren total mit Freude dahin, weil ich einfach so gerne gegen die Bayern kicke“, sagt er nun vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstagnachmittag.

Nach beinahe zehn Jahren als Chefcoach der Freiburger war er schon oft in München, neu ist allerdings, dass die Freiburger zu einem echten Spitzenspiel beim Tabellenführer antreten. Freiburg sei „nicht mehr das kleine gallische Dorf“, hat Fredi Bobic, der Manager von Hertha BSC Berlin, neulich gesagt, als sein Big-City-Klub gerade von den Badenern geschlagen worden war. Der Sportclub hat die beste Abwehr der Liga, ist als einziger Bundesligaverein noch ungeschlagen und der Vorsprung vor Rang fünf beträgt schon komfortable sechs Punkte. Wie ist das nur möglich?

Bundesliga Liveticker

Es gibt einfache Antworten auf diese Frage. Der Mittelfeldspieler Nicolas Höfler weist auf den Umstand hin, dass das Team „in dieser Saison mehr Glück als Pech“ hatte. In der ersten Phase des Spieljahres war zudem kaum ein Spieler verletzt, und nicht zuletzt wird oft darauf hingewiesen, dass der Kern der Mannschaft seit Jahren zusammenspielt, Streich sagt: „Viele sind bei uns, die nicht nach ein oder zwei Jahren woanders hinrennen, weil sie mal ein paar gute Spiele gemacht haben.“ Die Spieler kennen sich, die Abläufe sind verinnerlicht, noch entscheidender ist aber wohl das zwischenmenschliche Klima in der Mannschaft und ihrem direkten Umfeld.

Echte Freundschaften

Streich ist ein Trainer, der seine Spieler wirklich kennenlernen möchte, der wissen will, wie es seinen Jungs geht, wie sie ticken, welchem sozialen Umfeld sie entstammen. „Man merkt, er beschäftigt sich mit dir“, sagte Vincenzo Grifo in einem Gespräch mit dem Focus über Streich. Der Alltag finde „menschlich auf hohem Niveau“ statt. Das liegt nicht jedem, aber wer wirklich in der Gruppe angekommen ist, der profitiert von einer sozialen Dynamik, die in Klubs mit regelmäßig wechselndem Führungspersonal kaum entstehen kann. Zumal das Verhältnis des Trainers zur sportlichen Leitung ebenfalls ungewöhnlich tief geht. Die Sportvorstände Jochen Saier und Klemens Hartenbach kommen genauso aus der legendären Fußballschule des Vereins wie Streich und Teile seines Trainerteams. Es sind echte Freundschaften entstanden, mit Hartenbach lebte Streich schon als Student in einer WG zusammen.