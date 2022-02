Neuer Modus im Fußball? : Dynamik in der Play-off-Debatte der Bundesliga

Bochum gegen Bayern, 4:2. Die Fans im Stadion an der Castroper Straße flippen aus, die Liga ist aus dem Häuschen, das Netz sowieso. Fußballanhänger im ganzen Land trauen ihren Augen nicht, sie schütteln ungläubig die Köpfe oder reiben sich schadenfroh die Hände. Der Meister alle Klassen: deklassiert, vier Gegentore in einer Halbzeit. Der Aufsteiger aus dem Pott: der verblüffendste Sieg seit Jahrzehnten, der unglaublichste Erfolg seit der Grönemeyer-Hymne auf Bochum und seinen VfL. Doch auch das Lied zur größten Überraschung dieser Saison ist schon lange komponiert: „Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder.“

Bundesliga Liveticker

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Schön wär’s für die Spannung, doch wer glaubt ernsthaft an eine Bundesliga-Fortsetzungsgeschichte gegen die Münchner Giganten, an eine Wende in der Liga, an einen neuen Meister? Die Bayern haben, 2:4-Niederlage hin oder her, immer noch sechs Punkte Vorsprung vor Dortmund, und am Sonntag kommt Greuther Fürth. Wer vor der Partie in Bochum darauf gewettet hat, dass die Münchner zum zehnten Mal nacheinander den Titel holen, gewinnt bei 100 Euro Einsatz, wenn es so kommt, einen Euro. Einen Euro.