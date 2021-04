Frankfurter Bundesligaklub : So plant die Eintracht nach Bobic und Hütter

Wie geht es weiter in Frankfurt nach den Abgängen von Adi Hütter und Fredi Bobic? Vorstandssprecher Axel Hellmann gibt Auskunft über die Planungen. Zunächst steht die wichtigste Personalie an.

Offensivfreund Adi Hütter ist am Donnerstag in die Verteidigerrolle geschlüpft. „Ich weiß, dass ich kein Lügner bin“, sagte der Trainer der Frankfurter Eintracht. „Ich verstehe die Enttäuschung von vielen Menschen“, sagte der Fußballlehrer, der vom 1. Juli an die Geschicke des erstklassigen Ligarivalen Borussia Mönchengladbach leiten wird. Bei jenem Klub also, mit dem es die Eintracht an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) auswärts im Borussia-Park zu tun bekommt.

Zu dem Zeitpunkt, als Hütter im Fernsehen ein unmissverständliches Treuebekenntnis pro Eintracht abgegeben hatte („Ich bleibe“), habe noch nicht festgestanden, dass er nach Gladbach gehen würde. „Wenn sich vieles verändert, habe ich ein Recht, eine andere Entscheidung zu treffen“, sagte Hütter in einer Videokonferenz. Dass dies mit dem Weggang von Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner in Zusammenhang steht, wollte er nicht leugnen: „Es ist schon sehr wesentlich, mit welchen Leuten ich zu tun habe.“

Den Entschluss zum Abschied aus Frankfurt habe er in der Länderspielpause nach einem Gespräch mit dem Gladbacher Sportdirektor Max Eberl getroffen. „Da hat mich manches überzeugt“, betonte Hütter, der bei der Borussia die Nachfolge des nach Dortmund wechselnden Marco Rose antritt. Hütter selbst, bestätigte Eberl am Donnerstag, habe in seinem Dreijahresvertrag keine Ausstiegsklausel.

„Froh über die Klarheit“

Hütter sagte über die Bekanntgabe des Wechsels: „Es war nicht der ideale Zeitpunkt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die am Ende nur ich verstehen muss. Aber jetzt bin froh, dass Klarheit geschaffen wurde.“ Zugleich sagte der 51 Jahre alte Österreicher geradezu pathetisch: „Ich werde weiter der Adi Hütter sein und bleiben, der ich bin. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Die Eintracht hat mich zu einem besseren Trainer gemacht.“

Hütter erneuerte sein schon seit Wochen verkündetes Ziel, „hier mit dem Verein und mit der Mannschaft Historisches zu schaffen. Darauf liegt bis zum Schluss mein Fokus.“ Und weiter: „Ich trage die Eintracht im Herzen und bin dankbar, bei diesem Verein zu arbeiten. Zum Zeitpunkt meiner Aussage ,Ich bleibe‘ gab es keinen Ansatz zu etwas anderem. Erst danach haben sich die Dinge anders entwickelt.“ Wenn Hütter vom Main an den Rhein umzieht, wird er auf jeden Fall seine beiden Assistenztrainer Christian Peintinger und Armin Reutershahn mitnehmen.

Auf die Frage, ob er auch von ihm geschätzte Eintracht-Profis nehmen würde, antwortete er ausweichend: „Ich kann nichts versprechen, sage aber, dass ich aktiv niemand mitnehmen möchte.“ Der Gladbacher Sportdirektor Eberl hatte kurze Zeit vorher auf der Borussia-Pressekonferenz jedenfalls in höchsten Tönen Hütters Landsmann Martin Hinteregger gelobt, den er schon einmal nach Gladbach geholt hatte: „Damals war es etwas zu früh für ihn, in die Bundesliga zu kommen, er hat sich in Frankfurt phantastisch entwickelt.“