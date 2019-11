FC Bayern gegen Dortmund : Probleme bei Sky verärgern Fans beim Topspiel

Aktualisiert am

Die Freude über das Topspiel der Fußball-Bundesliga ist am Samstagabend für viele Fußballfans getrübt worden. Das Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund konnten sie zunächst nicht ohne Probleme bei Sky sehen. „Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, teilte der Sender kurz nach Spielbeginn mit.

In den sozialen Netzwerken machten zahlreiche Kunden ihrem Unmut schon zuvor mit teils harschen Worten Luft. Die Ursache des Problems war zunächst unklar. Wenig später schrieb Sky bei Twitter: „Liebe Sky Kunden, wir hatten einen kurzfristigen Ausfall unserer Streams. Der Fehler wird aktuell behoben, die meisten Plattformen sollten wieder funktionieren. Meldet euch bitte hier, wenn ihr noch Probleme habt. Für die Umstände entschuldigen wir uns vielmals.“ Auch während des Spiels kam es weiter zu Ausfällen. Erst in der zweiten Halbzeit soll das Problem laut Sky behoben worden sein.

Sky Go ist das mobile Angebot des Senders, mit dem man die Inhalte auf seinem Smartphone oder Tablet sehen kann. Bei Sky Ticket kann man auch einzelne Sendungen, wie das Spiel der Bundesliga-Spitzenklubs, kaufen. Immer mal wieder kommt es zu technischen Problemen, zuletzt auch beim Champions-League-Spiel Liverpool gegen Bayern im Frühjahr oder bei Dortmund gegen Barcelona im September, offenbar vor allem bei großen Zuschauerzahlen. Sky überträgt einen Großteil der Bundesligaspiele, das Duell Bayern gegen Dortmund lief exklusiv dort. Streaminganbieter DAZN zeigt die Partien am Freitagabend, Sonntagmittag und Montagabend.