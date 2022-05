Torjäger von Schalke 04 : Sollte Terodde nicht mit zur WM nach Qatar?

In den vergangenen Wochen haben mehrere dieser Männer, die der unvergleichliche und nun in den Ruhestand wechselnde Rudi Völler vermutlich als „Gurus und Ex-Gurus“ bezeichnen würde, eine verwegene Idee ins Fußball-Land geschickt. Lothar Matthäus, Olaf Thon und Peter Neururer schlugen vor, den 34 Jahre alten Zweitligastürmer Simon Terodde zum Nationalspieler zu machen und am besten sogar mit zur WM in Qatar zu nehmen. Als eine Art Wundermittel für den Fall, dass der filigrane High-End-Fußball, den die Stars aus der Champions League spielen, nicht mehr weiterhilft.

2. Bundesliga Liveticker

Wenn einfach einer mit der seltenen Gabe gebraucht wird, immer genau an jenem Ort im Strafraum aufzutauchen, wo der Ball ohne viel Schnickschnack ins Tor befördert wird. Möglicherweise ist diese Idee gar nicht so abwegig. Die Anhänger des FC Schalke 04 würden sich jedenfalls freuen. Denn in Gelsenkirchen wird der beste Torjäger der Zweitligahistorie, der den Revierklub mit 29 Treffern an den bisherigen 33 Spieltagen zurück in die Bundesliga geschossen hat, nicht nur aufgrund seiner unglaublichen Effizienz verehrt, geliebt und staunend bewundert.