Aktualisiert am

Es gibt unterschiedliche Geister, die dort unten in den dunklen Gewölben des Kellers der Bundesligatabelle unterwegs sind. Bestens bekannt ist beispielsweise das Abstiegsgespenst, dem niemand gerne begegnet. Ganz anders verhält es sich mit einem weiteren Geist, den Sebastian Hoeneß während seines ersten Bundesligaspiels als Trainer des VfB Stuttgart dringend herbeisehnte und den er später zum entscheidenden Faktor beim 3:2-Sieg in Bochum erklärte.

Bundesliga Liveticker

Das deutsche Wort „Geist“ mied der 40 Jahre alte Fußballlehrer zwar, dafür machte er mit einem kleinen Ausflug ins Englische deutlich, welche Kraft sein Team beflügelt hatte: „Wir wollten Bochum wieder unten mitreinziehen, aber was noch wichtiger war: Dass wir einen unglaublichen Fighting-Spirit an den Tag gelegt haben, der unabdingbar sein wird für nächsten Wochen.“ Der Kampfgeist ist also zurück bei den unter Hoeneß‘ Vorgänger Bruno Labbadia irgendwie gelähmt wirkenden Stuttgarter Spielern und hat zu einem bemerkenswerten Stimmungsumschwung beigetragen.