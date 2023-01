73 Jahre alter Schiedsrichter : „Wir kämpfen gegen die Unsitten der Bundesliga“

Aktualisiert am

Der 73 Jahre alte Amateur-Schiedsrichter Ludwig Bauer hat in 59 Jahren 3344 Spiele geleitet. Ein Gespräch über die Bundesliga als schlechtes Vorbild für Amateure, Nachwuchsprobleme und gestiegene Ansprüche.

So nicht, Freundchen: Der Stuttgarter Marmoush (am Boden) muss sich nach einer Schwalbe einiges von seinen Kölner Gegenspielern anhören. Bild: picture alliance / SvenSimon

Herr Bauer, im Profifußball müssen Schiedsrichter mit 47 Jahren aufhören. Sie sind 73 und haben in 59 Jahren 3344 Spiele geleitet. Wie kommt es, dass Sie so lange weitermachen können?

Thomas Klemm Sportredakteur.

Ich habe mich 1973 für die Bezirksliga qualifiziert. Dort habe ich 26 Jahre gepfiffen, bis ich 1999 aus der Klasse heraus musste, weil bei uns in Unterfranken mit 50 Jahren Schluss ist bei den Amateuren. Jetzt leite ich vor allem Jugendspiele. So habe ich vom 15. September bis 30. Oktober vergangenen Jahres 33 Spiele gepfiffen – in 45 Tagen!