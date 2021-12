Schiedsrichterdebatte beim BVB : Die Lehren aus dem Spitzenspiel

Es gibt in der Welt des Fußballs viel zu viele sogenannte Weisheiten, aber manche kann man auch einfach nicht widerlegen. Zum Beispiel diese: Ein guter Schiedsrichter ist einer, über den man nicht spricht. Ist einfach so. Und spricht damit nicht für Felix Zwayer aus Berlin, einen Schiedsrichter, über den in den vergangenen Jahren eigentlich viel zu viel gesprochen worden ist, um noch als gut zu gelten.

Am Samstagabend, als das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München vorbei war, sprachen mal wieder fast alle über Zwayer. Allen voran die, die ein BVB-Logo auf den Klamotten trugen. „Jetzt ist es so, dass ein Scheiß-Elfmeter das Spiel entscheidet“, sagte der Defensivspezialist Emre Can. „Wenn ich die Aktion nochmal sehe, muss ich sagen, dass er sich das nochmal hätte angucken sollen“, sagte der Offensivspezialist Marco Reus.

„Es ist schade, dass so ein Spiel so entschieden wird. Das Spiel hat einen anderen Ausgang und eine andere Entscheidungsfindung verdient“, sagte der Trainer Marco Rose. Man hätte das als unreflektierten Umgang mit der 2:3-Niederlage – eine möglicherweise vorentscheidende im Duell um die Meisterschaft – einstufen können. Wäre da nicht Thomas Müller gewesen, der Diplomat aus Bayern, der sagte, dass er „den Frust und Ärger“ über die Schiedsrichterentscheidungen „verstehen“ könne.

Zwei Szenen, ein Unterschied

Zwei strittige Strafraumszenen lösten sein Mitgefühl aus. In der 53. Minute drückte der Münchner Lucas Hernández mit dem Oberkörper und dem rechten Arm gegen den Rücken des Dortmunders Reus, der daraufhin stürzte. Kein Pfiff. In der 74. Minute stolperte der Dortmunder Mats Hummels, vom Münchner Müller bedrängt, mit Arm und Kopf voraus in den Ball, der ihm auf den Arm plumpste. Kein Pfiff. Der Unterschied: Die erste Szene schaute sich Zwayer nicht nochmal an der Seitenlinie an. Die zweite schon – und verhängte in Kooperation mit dem Videoassistenten den Strafstoß, den Robert Lewandowski zum 3:2 verwandelte.

Als die Fans das Stadion schon verlassen hatten, versuchte Zwayer, diesen Unterschied in einem „Sky“-Interview zu erklären. In der Reus-Szene – in der man wohl auch eine mögliche Abseitsstellung von Erling Haaland hätte prüfen müssen – habe er einen „robusten Zweikampf“ wahrgenommen, den er wegen seiner „großzügigen Linie“ nicht ahnden wollte.

In der Hummels-Szene habe er die „faktische Berührung“ mit dem Arm wahrgenommen, aber nicht, ob und wie der vom Körper weggestreckt gewesen und damit strafbar war. Das hörte sich verständlich an – und hinterließ gleichzeitig aber auch Verständnis für Emre Can, der sagte: „Jetzt reden wir wieder über den Schiedsrichter und es war in der Vergangenheit leider zu oft für die Bayern.“

Man verbreitet keine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, dass die Bayern in der Bundesliga mit den Entscheidungen der Schiedsrichter glücklicher sein können als ihr Rivale aus dem Ruhrpott. Das darf nicht überspielen, dass Dortmund auch in diesem Duell fehlerhaft bis fürchterlich verteidigt hat. Man sollte das Gefühl der Ungleichbehandlung aber auch nicht ignorieren.

Ein Spieler sprach es mit scharfer Zunge an. Der 18 Jahre alte Engländer Jude Bellingham sagte dem schwedischen Streamingdienst „Viaplay“: „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“

Das war eine Anspielung auf den Hoyzer-Skandal, in dem Zwayer im Mai 2004 vor dem Spiel Wuppertaler SV gegen Werder Bremen II 300 Euro angenommen hatte, um als Linienrichter zu helfen, „kritische Situationen für den Wuppertaler SV zu vermeiden“. So steht es in einem Urteil des DFB-Sportgerichts, das Zwayer für sechs Monate sperrte. Der DFB, der den heutigen Fifa-Schiedsrichter Zwayer danach weiter förderte, verheimlichte die Strafe, die erst durch eine Recherche öffentlich wurde. Und sich in den Kabinen der Bundesliga offenbar noch immer erzählt wird.

Aus den Schiedsrichterdiskussionen des Spitzenspiels sollten nun zwei Überlegungen folgen. Man sollte darüber nachdenken, ob man die Eingriffsrichtlinien für den Videoassistenten, vor allem für strittige Strafraumszenen, wieder einmal anpasst. Indem man entweder alle diese Szenen oder noch deutlich weniger am Bildschirm prüft.

Und man sollte zum anderen darüber nachdenken, ob man Felix Zwayer solche Spitzenspiele weiterhin anvertraut. Er hat dieses Mal – anders als in etlichen anderen nationalen und internationalen Spielen – keine krasse Fehlentscheidung getroffen. Dafür aber, darauf deuten die Aussagen der Dortmunder hin, hat er die wichtigste Währung verloren, die ein Schiedsrichter besitzt: den Respekt der Spieler.