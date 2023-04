Herr Brych, was ist für Sie als Fußball-Schiedsrichter Autorität?

Meine Autorität ist die Grundlage für fast alles, was ich als Schiedsrichter mache. Sie fängt schon mit meiner Fitness an, mit meinem Erscheinungsbild. Ich wollte immer auch als Sportler wirken. Wenn die Spieler mich als solchen sehen, habe ich schon Autorität. Deswegen waren mir die Momente, wenn man sich das erste Mal gegenseitig sieht, sehr wichtig. Als Autorität muss ich auch selbstbewusst sein. Und dann sind da natürlich noch meine Entscheidungen. Wenn ich mehr richtig als falsch mache, glauben die Spieler an mich. Ich wollte meine Autorität immer wegen meiner Leistung und nicht nur wegen meines Amtes haben. Sonst wäre ich ein Spielverwalter gewesen. Ich wollte und will aber mehr sein.