Ärger nach Dortmund-Sieg : Darum gab es keinen Elfmeter für Frankfurt

Eine Stunde nach Spielende am Samstag war Oliver Glasner die Ruhe selbst. Der Trainer von Eintracht Frankfurt gratulierte seinem Dortmunder Kollegen Edin Terzić – noch nicht zum 40. Geburtstag, den der erst an diesem Sonntag feiert, aber zum 2:1 der Borussia im Fußball-Bundesliga-Topspiel. Glasner analysierte, dass „wir die Schuld an der Niederlage bei uns selbst zu suchen haben“. Die Frankfurter hätten speziell in der zweiten Halbzeit Torchancen liegengelassen. „Es ist eine bittere Niederlage“, aber die Leistung sei hervorragend gewesen. Glasner sieht seine Mannschaft „auf dem richtigen Weg“. Aus der Niederlage „müssen wir ganz, ganz viel Kraft und Selbstvertrauen mitnehmen“.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Die nüchterne Analyse Glasners stand konträr zur Aufregung, die es zuvor im Stadion gegeben hatte. Es war ein Drama in mehreren Akten. Später wurde emotional darüber gesprochen. Das Erstaunliche an der ganzen Geschichte war: Eigentlich waren sich im Kern – bei der Frage, ob es ein Elfmeter war oder nicht – am Ende fast alle einig. Doch bei all den Redebeiträgen fehlte ein entscheidender zu Beginn der Diskussion: der von Video Assistant Referee (VAR) Robert Kampka. Aber der Reihe nach: