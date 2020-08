Wege aus der Krise : Wie Schalke zurück zu alter Größe will

Das Schicksal der Anhänger von Schalke 04 ist wahrlich nicht einfach gewesen während der vergangenen Monate, aber darauf mochten die Spielplangestalter keine Rücksicht nehmen bei der Konzeption der neuen Saison. Der Gelsenkirchener Traditionsverein befindet sich inmitten einer traumatischen Serie von 16 sieglosen Bundesligapartien, die im Januar mit einem 0:5 beim FC Bayern begonnen hat. Nun müssen sie gleich zum Auftakt der neuen Saison abermals nach München, die zweite Auswärtsfahrt führt nach Leipzig, die dritte nach Dortmund – härter hätte es nicht kommen können.

Jochen Schneider will sich jedoch nicht echauffieren über solche Gemeinheiten, die wie Lappalien wirken neben all den anderen Problemen seines Alltags. „Sehr herausfordernd“ sei das Programm, „aber wir nehmen die Situation natürlich an“, sagt der Sportvorstand des Vereins, der einen großen Umwälzungsprozess durchläuft. Das Vertrauen der Menschen in Trainer David Wagner und in die Spieler ist schwer beschädigt, die Rücktritte von Finanzchef Peter Peters und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hinterlassen ein Machtvakuum, die Statik des ganzen Klubs wird gerade erneuert.