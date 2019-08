Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Schalke-Trainer Wagner :

FAZ Plus Artikel Schalke-Trainer Wagner : „Klopp und ich wollen das Spiel nicht neu erfinden“

David Wagner startet in seine erste Saison „auf“ Schalke. Im Interview spricht der Trainer über seine Vorstellung von königsblauem Fußball, Gespräche mit Jürgen Klopp – und warum das Vorbild Premier League nicht einfach kopiert werden kann.

Will die Einfachheit des Spiels nicht aus den Augen verlieren: Schalke-Trainer David Wagner Bild: dpa

Herr Wagner, der Ausrüster des FC Schalke wirbt mit dem Slogan „From Darkness comes Light“ für das neue Trikot. Passt dieser Satz zu den Erfahrungen, die Sie in den vergangenen Wochen in Ihrem neuen Klub gemacht haben?

Bundesliga Liveticker ANZEIGE

Nein, das würde ich so nicht sagen. Hier herrschte alles andere als Dunkelheit, als ich gekommen bin. Nach der vorigen Saison schien zwar auch nicht die Sonne, aber ich habe in der Mannschaft eine sehr große Offenheit für neue Ideen und Impulse vorgefunden. Für mich persönlich passt der Slogan daher nicht. Allerdings ist der eine oder andere schon mit einem sehr schweren Rucksack zum Trainingsauftakt erschienen, nicht nur die Spieler. Ich habe Ähnliches in fast allen Abteilungen gesehen. Vermutlich ist das nicht nur ein Überbleibsel aus der vorigen Saison, sondern eine Folge der vergangenen Jahre.