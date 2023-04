Ein Gefühl zunehmender Verzweiflung hatte sich über Welt des FC Schalke 04 gelegt, als die Nachspielzeit der Partie gegen Werder Bremen begann. Der Trainer Thomas Reis tobte am Spielfeldrand entlang, trat hilflos gegen eine Bande, seine Mannschaft brauchte unbedingt ein Tor, denn ohne diesen Sieg gegen Werder Bremen wäre sehr viel Phantasie nötig gewesen, um vor dem Hintergrund des Restprogramms noch an den Verbleib des Traditionsvereins in der Bundesliga zu bleiben. Viel sprach nicht dafür, dass hier noch ein Wunder passieren würde. Aber so limitiert diese Mannschaft fußballerisch auch sein mag, der FC Schalke 04 verfügt über eine enorme Widerstandskraft.

Plötzlich hatte Rodrigo Zalazar doch noch einen allerletzten Einfall, als er einen Ball hoch in den Strafraum schlug. Dominick Drexler war der Adressat und schoss tatsächlich das 2:1, das die Arena explodieren ließ und die Gesamtsituation im Abstiegskampf grundlegend änderte.

Er habe „pure Erleichterung“ verspürt, sagte Reis, nachdem er mit allen anderen Schalkern entfesselt über den Rasen gerannt war. Der FC Schalke hatte nicht nur diese Partie gedreht, in der sie bis zur 81. Minute mit 0:1 zurückgelegen hatten. Sie haben den Abstand in der Tabelle zu Bochum und Hoffenheim auf einen Zähler verkürzt und einen Moment geschaffen, der noch intensiv nachwirken wird. „Das muss uns viel Wucht und Schwung geben“, sagte Marius Bülter, und Reis ergänzte: „Wenn Du so ein Spiel biegst, sollte das schon zusätzlich Energie freisetzten.“

Zunächst war der Plan der Gelsenkirchener allerdings überhaupt nicht aufgegangen, „vor allem offensiv“, sagte Bülter. Schalke spielte mit einer recht offensive Aufstellung mit dem Techniker Zalazar hinter den drei Angreifern Bülter, Terodde und Karaman. Doch im Strafraum passierte fast nichts, der Abstiegskandidat blieb erschreckend harmlos vor dem Tor der Bremer. Nur ein Terodde-Kopfball war einigermaßen gefährlich, doch Jiri Pavlenka wehrte den Versuch ab (35.).

Da lagen die Bremer nach einem Kontertor aber schon in Führung. Zalazar hatte den Treffer durch einen etwas schlampigen Einwurf und eine vergebliche Grätsche begünstigt, am Ende des Spielzuges traf Marvin Ducksch zum 0:1 (18.). Und die Bremer hätten dieses Spiel schon vor der Pause klar in Richtung Sieg lenken können, wenn Maxi Philipp (45.) oder Ducksch (45.+5) ihre großen Möglichkeiten genutzt hätten.

So blieb die Partie offen, aber die nach der Pause etwas strukturierter spielenden Schalker entwickelten auch nach der Pause zunächst keine echte Durchschlagskraft, bis Tom Kraus nach einer schwach geklärten Ecke aus zehn Metern die Latte (64.) traf. Hilfreich war für Schalke, dass die Bremer nun immer schlampiger im Spielaufbau agierten, wodurch die Partie dann doch immer mehr in Richtung der Schalker zu kippen begann. Und es passte zu diesem über Emotionen funktionierenden Team, dass schließlich Sepp van den Berg das 1:1 schoss (81.).

Der 21 Jahre alte Niederländer war erst zwei Minuten zuvor nach einer monatelangen Verletzungspause in die Partie zurückgekehrt, nun konnte er sein Glück kaum fassen. „Der Ausgleich, der kam, war folgerichtig, geschuldet der Tatsache, dass wir nicht mehr zu unserem Spiel gefunden haben“, sagte der Bremer Trainer Ole Werner.

Damit war endgültig die zuvor lange schlummernde Schalker Energie geweckt, von der die Gelsenkirchener während der Must-Win-Spiele gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Stuttgart, Bochum und Hertha BSC angetrieben worden waren. Der SV Werder ist zwar auf dieser Ebene kein Konkurrent mehr, aber auch diese Partie mussten der FC Schalke unbedingt gewinnen. Ohne diese drei Punkte wäre angesichts des schwierigen Spielplanes kaum mehr vorstellbar gewesen, wie der Revierklub zwei Konkurrenten hinter sich lassen soll.

Von den vier noch zu spielenden Partien finden drei auswärts statt, in Mainz, in München und in Leipzig, hinzu kommt das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Aber die Schalker leben und glauben an sich, und sie haben bei aller fußballerischer Schwäche schon auch eine gewisse Substanz im Kader. Mit van den Berg und Drexler waren beide Torschützen von der Bank gekommen, außerdem kehrte Sebastian Polter nach seiner Kreuzbandverletzung zurück in die Bundesliga. „Manchmal hat man das nötige Glück, das richtige Händchen“, sagte Reis, dessen Team wieder voll dabei ist im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga.