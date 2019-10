0:0 gegen den BVB : Schalke belohnt sich nicht mit dem Derbysieg

Langweilig ist das 155. Pflichtspielderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wahrlich nicht gewesen, und doch passte das 0:0, das immer noch Bestand hatte, als der Schiedsrichter abpfiff, zur Situation der beiden Klubs. Borussia Dortmund versinkt immer tiefer in einem Krisensumpf und hatte sich mit einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung kein Tor verdient. Und die Schalker waren zwar über eine Stunde lang deutlich stärker, aber sie haben ein Sturmproblem, auch beste Chancen blieben ungenutzt. Und so waren am Ende alle irgendwie enttäuscht.

Wobei dieser 9. Spieltag in Dortmund für weitere Unruhen sorgen und die Kritik am angeschlagenen Lucien Favre noch verstärken wird. Dabei hatte der Trainer einige jener Veränderungen vorgenommen, die von vielen Skeptikern gefordert worden waren. Erst zum zweiten Mal im laufenden Spieljahr stand Mario Götze in der Startelf, er musste nach 57 Minuten allerdings wieder vom Feld und verließ das Stadion noch vor Abpfiff wegen Röntgenaufnahmen nach einer Handverletzung, wie der Klub nach Abpfiff mitteilte. Manuel Akanji erhielt nach seiner langen Serie mäßiger Partien erstmals eine Pause, ebenso wie Julian Brandt und Thorgan Hazard. Den fußballerischen Abschwung, der diesen Herbst beim BVB prägt, konnten diese Maßnahmen aber nicht stoppen.

Ganz früh im Spiel hatte der BVB eine gefährliche Aktion, als Jadon Sancho den einzigen guten Angriff der ersten Halbzeit mit einem tollen Schuss aus 18 Metern krönte, den der Schalker Torhüter Alexander Nübel nur mit Mühe abwehren konnte (3.). In der Folge ergab sich dann jedoch ein eher unerwarteter Spielverlauf. Die Schalker, die ja eigentlich gerne nach Balleroberungen schnell umschalten wollen, kombinierten über viele Stationen nach vorne, während das Ballbesitzteam aus der Nachbarstadt kaum einen Spielzug in die gefährliche Zone vortragen konnte.

Schalker Effizienz-Problem

Chancen blieben zunächst selten, doch je länger die erste Hälfte dauerte, desto schlechter erfüllten die Dortmunder die Forderung von Michael Zorc. „Ich erwarte, dass man der Mannschaft ansieht, dass sie dieses Spiel mit jeder Faser des Körpers gewinnen möchte“, hatte der Sportdirektor des BVB vor der Partie gesagt. „Wenn Schalke einen Meter macht, machen auch wir einen Meter und noch etwas mehr.“ Intensiver spielten aber eher die Schalker.

Zwar ist das Ensemble von Trainer Favre individuell deutlich besser besetzt, doch das Krisengefühl führt mehr und mehr zu Ungenauigkeiten und Disharmonien im Zusammenspiel. So waren es die Schalker, die sich immer bessere Chancen erspielten. Ein Kopfball von Salif Sané nach einer Ecke sprang von der Unterkante der Latte ins Feld zurück (28.), Rabbi Matondos Schuss nach einem fahrlässigen Ballverlust von Axel Witsel flog knapp über das Tor (29.), und spätestens nach 34 Minuten wäre die Führung für die überlegenen Gastgeber verdient gewesen. Ein Abwehrversuch des in etlichen Momenten unsicheren Mats Hummels war ins Gesicht von Thomas Delaney und von dort vor die Füße von Suat Serdar gesprungen, der aus bester Position nur den Innenpfosten traf.

Aber Schalke hat ein Problem mit der Effizienz. Gleich zwei mal tauchte Matondo unbedrängt vor Hitz auf (43., 69.), scheiterte jedoch an den eigenen Nerven, die bei einigen Fans schon vor dem Anpfiff blank lagen. Zu sehen waren mal wieder einige Abgründe der Ultra-Kultur. Minutenlang hing der gelbe Nebel von Feuerwerkskörpern über dem Spielfeld und auf der gegenüberliegenden Seite präsentierten die Schalker vom BVB-Anhang gestohlene Fanbanner. Ansonsten war die Stimmung allerdings großartig, und beinahe hätten die Dortmunder kurz nach der Pause einen unverdienten Führungstreffer bejubeln dürfen, als Sacho einen weiteren 18 Meter Schuss knapp am Pfosten vorbei setzte (53.).

Irgendwann ließen allerdings doch die Kräfte der Mannschaft von David Wagner nach. Am Ende waren Räume vor dem Schalker Tor vorhanden, in denen der BVB seine spielerische Überlegenheit entfalten konnte. Ein weiterer Sancho-Schuss war nicht präzise genug (73.), mehrfach fehlte letzten Pässen die Präzision, aber es mangelte an Klarheit, und so blieb die Partie ohne Tor.

Für die Dortmunder und ihren Trainer wird es nun immer enger, vier der jüngsten fünf Bundesligaspiele hat der selbst ernannte Meisterschaftskandidat nun ohne Sieg absolviert. Damit droht die Lage auch in der Tabelle immer unangenehmer zu werden. Noch schwerwiegender ist aber vielleicht der atmosphärische Schaden. Eine tiefe Freudlosigkeit überdeckt inzwischen den Optimismus, mit dem der BVB nach dem gefeierten Transfersommer in die Saison startete, und in jedem der kommenden Spiele droht die Lage weiter zu eskalieren: am kommenden Mittwoch vor eigenem Publikum im Pokal, drei Tage später gegen Wolfsburg, beim Rückspiel gegen Inter Mailand und beim Topspiel in München in zwei Wochen.