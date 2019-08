Tönnies sorgt für Eklat : „Dann würden die Afrikaner aufhören, Kinder zu produzieren“

Aktualisiert am

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke hat bei einer Veranstaltung für einen Skandal gesorgt. Für seine Äußerungen soll Clemens Tönnies sogar Beifall bekommen haben. Am Freitag bedauerte er nun seine Worte.

Beim Tag des Handwerks in Paderborn hat der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 für einen Skandal gesorgt. Der 63 Jahre alte Sportfunktionär und Unternehmer Clemens Tönnies, der Miteigentümer des zweitgrößten europäischen Schweine-Schlacht-Unternehmens ist, hat bei der Veranstaltung als Reaktion auf den fortschreitenden Klimawandel gefordert, man solle lieber zwanzig Kraftwerke in Afrika finanzieren und nicht etwa höhere Steuern einführen. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Auf diese Aussage soll zunächst Irritation bei den etwa 1600 Besuchern der Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe gefolgt sein, bei der Tönnies eigentlich einen Festvortrag zum Thema „Unternehmertum mit Verantwortung – Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung“ gehalten hat. Dann aber habe es auch Beifall unter den Anwesenden gegeben. Zuerst hatte die „Neuen Westfälische“ über den Vorfall berichtet.

Großer Afrika-Fan

Tönnies, der seit 1994 Mitglied des Aufsichtsrates des Fußball-Bundesligaklubs aus Gelsenkirchen ist und seit 2001 auch dessen Vorsitzender, äußerte sich am Freitagmorgen über die Kanäle seines Unternehmens und des FC Schalke. Über den Twitteraccount „Tönnies Dialog“ ließ er wissen, dass er für „eine offene und vielfältige Gesellschaft“ eintrete. Weiter ist darin zu lesen: „Meine Aussage zum Kinderreichtum in afrikanischen Ländern tun mir leid. Das war im Inhalt und Form unangebracht.“ Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Aussagen.

In einer Vereinsmitteilung, die wenig später veröffentlicht wurde, betonte Tönnies, dass er als Vorsitzender des Aufsichtsrats „1000-prozentig“ hinter den Vereinswerten stehe. „Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04 für meine Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid.“

Welche Konsequenzen dieser Vorfall für den Großwildjäger, der als selbstbezeichneter „großer Afrika-Fan“ 2015 eine sechseinhalbwöchige Tour über den Kontinent in einem für das Militär entwickelten Lastkraftwagen absolvierte, möglicherweise haben wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. In den sozialen Medien forderten einige Anhänger des Klubs bereits den Rücktritt von Tönnies in seiner Funktion bei Schalke 04.