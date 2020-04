Schalke 04 : Was steckt hinter der dunklen Rhetorik?

In den Finanzabteilungen aller Vereine der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga hat die Unterbrechung der Saison zu nervösen Rechenspielen geführt. Überall sind riesige Lücken in den Etats entstanden, doch aus kaum einem Klub sind Wortmeldungen zu hören, die noch verzweifelter klingen als die Botschaften des FC Schalke 04. „Potentiell existenzbedrohend“ sei die Lage, teilt der Verein in einem Schreiben an die Dauerkarteninhaber mit, die darum gebeten wurden, auf eine Rückzahlung der Ticketpreise für die noch ausstehenden Spiele zu verzichten.

Auf sein Zweitliga-Basketballteam verzichtet der Klub nun, um einen hohen sechsstelligen Betrag sparen zu können. Marketingvorstand Alexander Jobst bezeichnet die Lage als „sehr ernst", und der mächtige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sagt in einem Interview mit der „Welt am Sonntag", er mache sich „große Sorgen um Schalke". Insolvenzszenarien werden bereits kolportiert, die dunkle Rhetorik der Verantwortlichen wirkt bedrohlich.