Derby gegen Dortmund : Plötzlich spielt Schalke den „Vollgas-Fußball“

Bisher waren Revierderbys kein besonders großes Ding im Leben von David Wagner. Das ist alles andere als selbstverständlich, schließlich gehört der Trainer des FC Schalke 04 zum kleinen Kreis jener Menschen, die diese aufgeladenen Duelle schon mit beiden Klubwappen auf der Brust erlebt haben. An seine sieben Derby-Minuten, die er 1996 bei einem 0:0 im Parkstadion als Spieler für Schalke bestritt, erinnere er sich nicht einmal mehr, erzählt Wagner.

Die jüngsten Duelle als Trainer mit der zweiten Mannschaft des BVB Mitte des Jahrzehnts sind hingegen noch präsent. Die konnte sein Team nämlich jeweils gewinnen. Wagners intensivste Derby-Erinnerungen stammen aber aus England, wo er für Huddersfield Town verantwortlich war. „Gegen Leeds United musste ich nach einem Streit mit dem gegnerischen Trainer auf die Tribüne“, berichtet Wagner. Im Dialog mit dem höflichen Lucien Favre werde er an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) aber eher nicht so aus der Haut fahren.

David Wagner fühlt sich sogar „relativ entspannt“ vor diesem 155. Pflichtspiel-Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund, und er fordert von seinen Spielern ebenfalls einen möglichst klaren Kopf. „Emotionalität ist toll“, sagt er, „der Fokus“ müsse aber auf dem Matchplan liegen, auf den „Szenarien“, die unter der Woche für das eigene Angriffsspiel und die Arbeit gegen den Ball eingeübt wurden. Keinesfalls sollen sich seine Spieler die Sinne von irgendwelchen betörenden Derby-Gefühlen vernebeln lassen. Dass sein bester Freund, Jürgen Klopp, in diesem Jahr reichlich verwirrt ist angesichts dieses Duells, dürfte Wagner hingegen reichlich egal sein. „Das ist übrigens die verrückteste Situation meines Lebens“, hat Klopp vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung erzählt. „Ich bin zu 100 Prozent schwarz-gelb. Aber jetzt ist mein bester Freund Trainer von Schalke 04. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das klarkriegen soll.“

Viele Menschen, deren Herz am BVB hängt, verspüren in diesem Herbst ganz ähnliche innere Ambivalenzen – nicht weil sie Wagner, ihren ehemaligen U-23-Trainer, so gerne mögen, sondern weil die Schalker sich derzeit an einem Fußball erfreuen, dessen Geist sie in Dortmund immer dringender herbeisehnen. Ein Fußball, der sich wunderbar mit einem Begriff beschreiben lässt, der jahrelang schwarz-gelb eingefärbt war: „Vollgas“. Die Dortmunder quälen sich mit Vorwürfen herum, die Marco Reus neulich als „Mentalitätsscheiße“ bezeichnete, weil die Mannschaft in den Augen der Kritiker nicht energisch genug, nicht willensstark genug wirkt.

Während Wagner den Stürmer Guido Burgstaller mit gute Argumenten als „größtes Mentalitätsmonster auf diesem Planeten“ feiert. Etliche andere Spieler gehen ebenfalls regelmäßig mit einer Intensität zu Werke, die das Stadion entflammt und den Gegnern viel Respekt einflößt, wobei Wagner auch hier beschwichtigt. „Ich würde nicht sagen: Das ist herausragend, Wahnsinn, unglaublich“, aber er spüre schon die Anerkennung für die „Emotionalität in den Zweikämpfen“, die seine Spieler nicht nur bestritten, sondern aktiv gesucht haben.

Beim letzten Heimspiel, einem 1:1 gegen den 1. FC Köln, wurden fast jedes Eins-gegen-eins-Duell und jede Grätsche bejubelt wie kleine Trophäen. Klassische Kämpfertypen wie Jonjoe Kenny, den Wagner vom FC Everton auslieh, Weston McKennie, Burgstaller oder Salif Sané prägen eine hochintensive Spielweise, die als Mixtur mit der Fußballkunst des zuletzt herausragenden Amine Harit eine königsblaue Begeisterung entfachte, wie es sie lange nicht gab. „Ich bin auf eine Mannschaft getroffen, die total offen für den neuen Input, total arbeitswillig war, sicher auch ein Stück weit geläutert und geerdet durch die letzte Saison“, sagt Wagner. Ein Gefühl der Demut und wohl auch eine Portion schlechtes Gewissen wegen der vielen biederen Auftritte im Vorjahr tragen zu einer Arbeitsbereitschaft bei, die zur Grundlage des guten Saisonstarts wurde.

Nun müssen sie nur vorsichtig sein, dass die frische Begeisterung keine unangemessenen Erwartungen weckt. Denn der Kader gehört mit seiner Leistungsstärke nicht unbedingt ins obere Drittel der Bundesligatabelle. Die teuersten Neuzugänge Ozan Kabak und Benito Raman sitzen zudem meist nur auf der Bank. Die tragende Achse der Mannschaft bildete schon den Kern des Krisenteams der Vorsaison – inklusive einiger alter Probleme, die weiterhin ungelöst sind. So fehlen Stürmer, die einigermaßen zuverlässig Tore erzielen. Burgstaller mag ein „Mentalitätsmonster“ sein, getroffen hat er in diesem Spieljahr noch nicht. „Fakt ist: Wir brauchen Stürmertore, dann ist es mir auch egal, wer dieser Mister X ist“, sagt Wagner. Jeweils einen Treffer von Ahmed Kutucu und von Rabbi Matondo hat dieser Mannschaftsteil bislang zum Erfolg in der Bundesliga beigetragen. „Das war in den ersten acht Spielen in Ordnung, aber nicht herausragend“, findet der Trainer.

Allerdings bergen diese Probleme an diesem Samstag verführerische Chancen. Wenn sie mit dieser Mannschaft den selbsternannten Titelkandidaten aus Dortmund schlagen würden, der individuell deutlich überlegen ist, wäre das nicht nur ein großes Fest, sondern auch eine besonders schwere Demütigung für die Freunde des BVB. Das Gefühl, derzeit einen Trainer zu haben, der besser ins von tiefer Fußball-Leidenschaft geprägte Revier passt als der Rivale aus Dortmund, wird den Schalkern aber in jedem Fall bleiben. Ganz egal, wie dieses Derby ausgeht.