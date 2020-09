Nachfolge von David Wagner : Baum und Naldo sollen Schalke aus der Krise führen

Der sportlich und finanziell angeschlagene Fußball-Bundesligaverein FC Schalke 04 hat in dem früheren Augsburger Trainer Manuel Baum einen Nachfolger für David Wagner gefunden. Der 41-Jährige erhält einen Vertrag bis einschließlich 30. Juni 2022 und soll den Traditionsklub aus der tiefen Krise führen. Das teilte Schalke am Mittwoch mit. „Wir haben mit Manuel Baum einen absoluten Fachmann gewinnen können. Wer sich seine Stationen anschaut, wird feststellen, dass seine Mannschaften immer klare Strukturen und Abläufe auf dem Platz hatten. Das ist in unserer aktuellen Situation ein ganz wichtiger Faktor“, sagte Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation.

Bundesliga Liveticker

Mehr noch als mit der Verpflichtung von Baum überraschte der Revierklub mit der Rückkehr von Naldo. Der langjährige Bundesliga-Profi soll dem neuen Chefcoach assistieren. Für den 38 Jahre alten früheren Innenverteidiger, der sich von 2016 bis Januar 2019 bei Schalke Kultstatus erworben und im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hatte, ist es das erste Engagement dieser Art. „Naldo ist mit seiner Erfahrung von über 500 Pflichtspielen ein großer Gewinn für das neue Trainer-Team. Er kennt Schalke aus seiner Zeit als Spieler bestens. Entscheidend für uns war die Kombination aus menschlicher und sportlicher Kompetenz. Naldo wird viel positive Energie in unsere Kabine bringen“, kommentierte Schneider.

Der Tabellenletzte hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Den Ausschlag gaben die deutlichen Niederlagen beim 0:8 in München und 1:3 gegen Werder Bremen) zum Saisonstart. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig. Baum trainierte zuletzt die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war Baum Cheftrainer des FC Augsburg. „Schalke 04 ist ein grandioser Klub mit unheimlich viel Tradition und sportlichem Potential. Unsere dringlichste Aufgabe ist es, der Mannschaft so schnell wie möglich wieder Erfolgserlebnisse zu geben, im Training wie im Spiel. Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt“, sagte der 41 Jahre alte Bayer.

Die Aufgabe für den Wagner-Nachfolger wird herausfordernd. Der Kader auf Schalke gilt als schwierig. Zudem ist der einstige Champions-League-Dauergast nach zwei Jahren ohne Europapokal-Qualifikation zu einem rigiden Sparkurs gezwungen und hatte noch wenige Stunden vor der Verpflichtung des Trainers Verbindlichkeiten in Höhe von 205,3 Millionen Euro verkündet. Selbst der hohe Verschleiß auf dem Trainerposten konnte Baum nicht schrecken. Seit der Jahrtausendwende versuchten mehr als 20 Fußballlehrer inklusive der Interimslösungen „auf“ Schalke ihr Glück. Die zahlreichen vorzeitigen Freistellungen verursachten Kosten, die zur finanziellen Schieflage des Clubs beitrugen und konterkarierten den Wunsch nach sportlicher Kontinuität.

Mehr zum Thema 1/

Die Königsblauen durchleben derzeit turbulente Zeiten. Als Folge einer Spukattacke hat das Sportgericht des DFB den Abwehrspieler Ozan Kabak „wegen krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner“ für vier Pflichtspiele gesperrt. Bevor die nachträgliche Sperre beginnt, muss Kabak erst noch seine Gelb-Rot-Sperre absitzen. Somit wird er insgesamt fünf Pflichtspiele verpassen. Zusätzlich muss der 20-Jährige eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Der Spieler und der Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Kabak hatte im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstagabend (1:3) in Richtung seines Gegenspielers Ludwig Augustinsson gespuckt. Schiedsrichter Markus Schmidt hatte die Szene nicht gesehen, daher konnte der Kontrollausschuss nachträglich ermitteln. Kurz vor Abpfiff flog Kabak wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Kabak hatte sich bereits am Samstag bei Augustinsson entschuldigt. „Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht“, schrieb er bei Twitter: „Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig.“

Schalke und Eintracht Frankfurt tauschen unteredessen die Torhüter. Wie der Revierklub mitteilte, wird Frederik Rönnow vom Ligakonkurrenten aus Hessen bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Dafür wechselt im Gegenzug Markus Schubert für den gleichen Zeitraum auf Leihbasis nach Frankfurt. „Von diesem Tausch erhoffen wir uns einen positiven Effekt für alle Beteiligten: Der Luftwechsel wird Markus Schubert und Frederik Rönnow guttun. Beide freuen sich auf die neue Herausforderung“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Schubert steht noch bis einschließlich 30. Juni 2023 bei den Schalkern unter Vertrag. Rönnow war im Juli 2018 von Bröndby IF nach Frankfurt gewechselt und hat seitdem 21 Pflichtspiele für die Eintracht bestritten. Für Dänemark absolvierte der 28-Jährige sieben Länderspiele für Dänemark.