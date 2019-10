Schalke 04 nach dem Derby : Auf der Suche nach der Effizienz

Rabbie Matondo schlängelte sich so durch. Vorbei an den Fragen der Journalisten, hinaus aus der Arena, in der er die Anhängern des FC Schalke 04 rund eine Stunde zuvor gleich zweimal in einen ungläubigen Zustand versetzt hatte. So wie er fast unerkannt durch die Katakomben des Stadions schlich, so geschickt hatte er sich zuvor auch durch die Abwehrreihe der Dortmunder Borussia gestohlen – und zweimal ganz allein vor Torhüter Marvin Hitz den Ball doch nicht im Dortmunter Tor untergebracht. Der junge Angreifer hätte dem Revierderby die entscheidende Wende zugunsten der Königsblauen geben können.

Weil aber Matondo und auch seine Kollegen abermals größere Probleme beim Torabschluss hatten, blieb es bei einem torlosen Remis, das die Königsblauen zwar durchaus mit Stolz, aber auch mit einem Gefühl der Unzufriedenheit zurückließ. „Wir sind zwiegespalten. Wir sind super einverstanden mit unser Leistung. Wir sind aber auch ein wenig enttäuscht, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben“, sagte S04-Trainer David Wagner. Chancen hatte es genug gegeben: Salif Sané und Suat Serdar trafen Latte und Pfosten, und dann war da ja auch noch Matondo. „Der Junge ist 19 Jahre alt. Er muss sich noch entwickeln, wie wir alle“, sagte Wagner, der Nachsicht vor allem mit dem jungen Angreifer walten ließ.