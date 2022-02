Schäden in Arena : Der VfB Stuttgart hat ein Wildtierproblem

Der VfB Stuttgart kämpft nicht nur mit seiner sportlichen Form und in der Bundesliga gegen den Abstieg. Nun hat der Klub auch noch unliebsame Gäste mit viel Biss in seiner Arena.

In der Fußball-Arena des VfB Stuttgart machen einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten zufolge Wildtiere Probleme. Die Tiere, bei denen es sich um Rotfüchse (Vulpes vulpes) handeln soll, sollen nicht nur Fäkalien auf den Tribünen hinterlassen, sondern auch die Sitze für Business-Zuschauer zerbeißen, hieß es am Freitagabend aus dem Umfeld der Betreibergesellschaft. Der Schaden soll sich bereits auf eine fünf- bis sechsstellige Summe belaufen.

Ein Beteiligter sagte der Zeitung aus Stuttgart mit viel Ironie, dass die Tiere sich an keinerlei Akkreditierungsvorhaben halten würden. Um das zu verhindern, müsste das gesamte Stadion einbruchssicher gemacht werden. Den Füchsen genügten bereits kleine Schlupflöcher, um in die Arena zu gelangen. Geschätzt hielten sich in Stuttgart derzeit mindestens 3000 Stadtfüchse. Auf den Straßen und in den Mülltonnen fänden sie reichlich Nahrung.

In dem Bericht hieß es auch, dass Stuttgart insgesamt ein Problem mit Wildtieren hätte. Füchse, Marder, Waschbären wären häufig in der Stadt anzutreffen. Sie würden sich vor allem in Gewerbegebieten zeigen.

Der abstiegsbedrohte VfB empfängt am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und auf Sky) Eintracht Frankfurt. Erstmals seit Monaten werden wieder bis zu 10.000 Zuschauer im Stadion sein. Dass diese ansonsten fehlen und auch keine Stadiontouren möglich sind, soll der Grund sein, warum sich die Füchse überhaupt in der Heimspielstätte der Stuttgarter niedergelassen haben.