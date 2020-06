SC Freiburg : Streich und der Sound des Schwarzwalds

Zwanzig Sekunden. So lange hat es vor ein paar Tagen gedauert, ehe Christian Streich von seinem ersten, tagesaktuell wichtigsten Satz („ich bin gern Trainer hier“) zum nächsten fand. In diesen zwanzig Sekunden arbeitete es in dem nun schon seit achteinhalb Jahren als Cheftrainer des SC Freiburg fest verankerten Südbadener, ehe er, emotional spürbar aufgewühlt, weitere Worte zu seiner jüngsten Vertragsverlängerung fand. „Und ich hoffe“, setzte er seine Mini-Rede in eigener Sache fort, „dass ich noch ein paar Jahre Trainer sein kann.“

Es folgte noch eine kurze Pause, ehe Streich darauf verzichtete, nun auch noch pathetisch zu werden. „Und das war’s auch irgendwie“, sagte er, um das, was er nach seiner Vertragsverlängerung fühlte und was in ihm gärte, nicht über die Maßen öffentlich werden zu lassen. „Wenn wir uns weiter so gut verstehen und nicht so oft verlieren“, beendete er sein Bekenntnis in eigener Sache vergleichsweise unsentimental, „hoffe ich, dass es noch lang geht.“