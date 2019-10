SC Freiburg : Der Asterix-Plan des Überraschungsteams der Saison

Nils Petersen schwärmte. „Das sind die Samstagnachmittage, die man sich wünscht“, sagte der dreißig Jahre alte Mittelstürmer des SC Freiburg nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft über RB Leipzig, „wenn man sie jede Woche hätte, wäre es ja langweilig.“ Ein großer Erfolg, der wie ein weiterer Beleg für den sich verstetigenden Aufwärtstrend dieses Klubs anmutet, der eher an Abstiegskampfszenarien gewöhnt ist. Derzeit indes gehört der SC Freiburg zur Überraschung vieler Beobachter zu den führenden Vereinen der Liga. Mit 17 Punkten nach neun Spielen hat sich der Sport-Club am Samstag auf Platz zwei katapultiert, als die bis dahin führenden Teams Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg ihren Sonntagsauftritten noch entgegenfieberten.

„Charakter und Atmosphäre im Team stimmen, das ist das A und O“, pries Petersen das Freiburger Binnenklima unter der Obhut von Trainer Christian Streich. Da Petersen, dem Bundesliga-Rekordtorschützen der Freiburger mit 46 Treffern und 79 Pflichtspieltoren für den Sport-Club insgesamt, am Samstag in der neunzigsten Minute das 2:0 nach einem Konter und einem energischen Sprint Richtung Leipziger Tor gelang, ließen ihn die Fans wie so oft ganz besonders hoch leben. Schließlich hatte der aus Wernigerode im Harz stammende Angreifer in der zurückliegenden Woche gegenüber dem „Kicker“ aufs Neue hervorgehoben, wie wohl er sich in der Stadt seines den Menschen nahen Klubs längst fühle: „Viele Fußballer sind heimatlos“, beschrieb er die seelische Gemengelage so mancher Kollegen, „du sehnst dich nach einem Heimatgefühl. Wenn das da ist, willst du es festhalten.“