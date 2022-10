Sport-Club als Spitzenteam : Wie machen die Freiburger das nur?

Aktualisiert am

Der Sport-Club ist seit elf Spielen ungeschlagen: Freiburg überzeugt in Europa League und Bundesliga. Dort kommt es nun zum Gipfeltreffen mit den Bayern. Was steckt hinter dem ungebremsten Aufschwung?

Sieben auf einen Streich? Das war selbst Christian Streich zu viel des Guten. Beim Blick auf das Sonntagsspitzenspiel des Bundesligazweiten beim Ligadritten und Meister FC Bayern München (19.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) entschied sich der Trainer des Sport-Clubs für eine Rotation in der Startaufstellung zum Europa-League-Gruppenspiel beim FC Nantes am Donnerstagabend. Statt der sechsmal nacheinander erprobten Stammbesetzung einen siebten Auftritt von Beginn an zu ermöglichen, waren diesmal Lukas Kübler, Yannik Keitel, Jeong Woo-yeong und Nils Petersen erste Wahl.

Dafür saßen die Stammkräfte Kiliann Sildilla, Maximilian Eggestein und Michael Gregoritsch auf der Bank. Der von muskulären Problemen geplagte Daniel-Kofi Kyereh war ausnahmsweise nicht im Kader. Und was brachte der Personaltausch? Einen weiteren vollen Erfolg für die seit elf Pflichtspielen in der Liga wie in der Europa League unbesiegten Breisgauer.