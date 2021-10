Neues Bundesliga-Stadion : Hitzige Housewarmingparty in Freiburg

„Willkommen daheim“, hieß die plakative Überschrift auf der Titelseite des neuen Stadionmagazins. Dazu war ein Panoramabild von dem niegelnagelneuen Stadion des Sport-Clubs Freiburg zu sehen, das die Spieler des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga, so lautet der Auftrag ihres Trainers Christian Streich, nun „mit Leben füllen“ sollen.

Atmosphärisch gesehen, war die für 75 Millionen Euro im Norden der Stadt hochgezogene Arena am Samstag sogar prall wie ein Fesselballon aufgeladen. Die 20.000 Zuschauer leidenschaftlich bis zum Anschlag, die Spieler aus Freiburg und von RB Leipzig tatendurstig und wild entschlossen, die Trainer Streich und Jesse Marsch hyperaktiv bis aggressiv in ihrer Körpersprache – und dazu der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der den Freiburgern an diesem Tag der hitzigen Housewarmingparty nach all den ereignisreichen Jahren im Dreisamstadion wie ein Spielverderber vorkam.

Am Ende, nach dem 1:1 durch Forsbergs Treffer per Foulelfmeter (32. Minute) und Jeongs Kopfballtor zum Ausgleich für den Sport-Club (64.) waren alle Beteiligten emotional geschafft an diesem frühherbstlichen Nachmittag, der von heller Begeisterung, grellen Pfiffen gegen den Unparteiischen und respektvollem Schweigen geprägt war, nachdem der Stadionsprecher einen medizinischen Notfall bekanntgegeben hatte, bei dem ein Fan reanimiert werden musste.

Verwarnungen für Streich und Marsch

Spieler und Fußballlehrer waren so vertieft in diese verbissene Auseinandersetzung des noch immer unbesiegten südbadischen Saisonaufsteigers mit dem nach Jahren des ungebremsten Wachstums erstmals ein wenig ziellos wirkenden Tabellenachten, dass sie diese Schreckensmeldung gar nicht richtig mitbekamen. Man freute sich, wie das im Fußball üblich ist, untereinander und ärgerte sich übereinander – und nahm das Drumherum am Samstag in seiner Nuancierung nicht so genau wahr. Dass beide Trainer, Streich wie Marsch, der Amerikaner in Leipzig, von Siebert wegen ihres in der ersten Halbzeit ständigen Meckerns und Reklamierens verwarnt wurden, passte zu dieser manchmal fast neurotischen Premiere in einer neuen Stimmungshochburg, die einen vorzüglichen Resonanzraum für die Leidenschaft hergibt, die der Fußball unter seinen Parteigängern zu wecken versteht.

Die Ouvertüre bot, weil alle, die daran beteiligt waren, es besonders gut machen wollten, reichlich Stoff für pure Begeisterung wie für Zoff und Verdruss. Die Freiburger waren schließlich zufrieden, dass sie noch immer unbesiegt sind und Platz vier verteidigen konnten; die Leipziger dagegen haderten mit ihrer schwächeren zweiten Hälfte drei Tage vor dem schweren Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain. „Wir machen hinten einfache Fehler und sind vorne nicht konsequent genug“, klagte Marsch, „wir müssen lernen, besser zu spielen.“

Sein Kollege Streich, der es vor der Pause übertrieb mit seinen lauten Klagen über Sieberts unausgewogene Spielleitung, bat nach dem Spiel um Verzeihung bei dem FIFA-Schiedsrichter. „Ich habe mich entschuldigt, weil ich zu wild war. Es war zu viel.“ Beim Blick auf die von Siebert unterschiedlich bewerteten Schlüsselmomente blieb Streich in der Sache unnachgiebig. Lienharts sanfter Tritt an der Strafraumkante gegen den theatralisch und unter einem markerschütternden Schrei zu Boden gesunkenen Leipziger Nkunku führte zum Elfmeter. Simakans Griff gegen den Arm und Tritt gegen die Wade des Freiburger Mittelstürmers Höler dagegen nicht (49.). Nicht nur für Streich ein Unding, denn: „Wenn du den ersten pfeifst – und ich finde, den ersten darfst du nicht pfeifen –, dann musst du den zweiten pfeifen.“

Streich erlaubte sich im Nachgang noch eine versteckte Sottise gegenüber dem mit der Schwerkraft vertrauten flinken Franzosen Nkunku, von dem man ja wisse, dass er „schnell und beweglich ist. Wir hatten schon einmal in Leipzig so eine Situation. Für mich ist eine Berührung kein Foul.“ Na ja! Marsch revanchierte sich dafür in der Nebenrolle des Rasengutachters in Freiburg. „Der Platz war nicht ideal, er war ein bisschen weich.“ Sei’s drum. Die neue Freiburger Fußballfestbühne hatte ihre erste Bewährungsprobe mit Auszeichnung bestanden und war damit so etwas wie der Sieger des Tages. Und so schwärmte Streich beim Blick auf die nähere Zukunft: „Wenn ich mir vorstelle, dass in absehbarer Zeit noch mal 15.000 Zuschauer kommen können, wird es bestimmt brutal laut.“ Das war schon am Samstag unüberhörbar.