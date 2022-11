Meister des Understatement : Die Gründe für den Freiburger Höhenflug

Arbeitssiege sind in Freiburg das Maß aller Dinge, denn mit seiner beharrlichen Arbeit an meist knappen Erfolgen ist der Sport-Club zu einer großen Nummer in der Fußball-Bundesliga geworden. Am Sonntagabend jubelte das Gros der 33.800 Zuschauer im neuen Freiburger Stadion seiner Mannschaft zu für einen weiteren dieser unspektakulär zustande gekommenen Erfolge nach dem 2:0 über den 1. FC Köln.

Bundesliga Liveticker

Hier brachte wieder einmal die Konsequenz beim Ausnutzen der sich bietenden Möglichkeiten Freiburg die Entscheidung. Der Erfolgskurs fußt dabei auf der von Trainer Christian Streich entwickelten Spielidee eines laufintensiven, intelligenten und athletischen Auftretens. Damit stürmen die Südbadener durch die Liga und die Europa League.