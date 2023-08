Auf dem Bildschirm des Stadions in Tokio sollten die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend den Mann spielen sehen, mit dem sich in der Fußballmannschaft des FC Bayern München so viel verändern sollte. Einerseits dadurch, dass sie, wie in den Tagen dieser Asien-Tour, wegen seines großen Namens mehr Menschen interessiert. Andererseits dadurch, dass sie wegen seiner großen Geschwindigkeit mehr Gegner irritiert.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Und weil das eine ganz gut funktionierte, das andere aber nicht, waren die Bilder, die am Samstag im Stadion entstanden und danach im Internet multipliziert worden sind, die passende Pointe für seinen letzten Auftritt als Mannschaftsmitglied des FC Bayern: Die Stadionregie in Tokio wollte, dass die Besucherinnen und Besucher diesen Sadio Mané sehen – und blendete ihn an diesem Abend ein, auch wenn er nicht mit dem Ball spielte, sondern mit seinem Smartphone.