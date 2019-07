Rummenigge über Boateng : „Er hat Pluspunkte gesammelt“

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Innenverteidiger Jérôme Boateng gelobt. „Er hat sich innerhalb der Mannschaft sehr positiv verhalten und Pluspunkte gesammelt“, sagte der 63 Jahre alte Rummenigge zum Abschluss der zehntägigen Tour durch Amerika des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Kansas City/Missouri. Boateng, dessen Zukunft in München offen ist, habe „einen richtigen und guten Schritt getan“ und sich in einer körperlich guten Verfassung befunden.

Außerdem zog Rummenigge ein äußerst positives Fazit zur Reise: „Uns ist ein perfekter Spagat zwischen den Interessen des FC Bayern und der sportlichen Vorbereitung gelungen“, sagte er vor dem abschließenden Härtetest gegen AC Mailand am Mittwoch. „Wir haben einen großen Schritt in eine gute Vorbereitung gemacht.“ Rummenigge hat die aktuelle Reise zudem als beste Werbetour des FC Bayern München nach Asien oder in die Vereinigten Staaten gelobt. „Das war die rundeste, interessanteste und erfolgreichste Tour“, sagte der Vorstandsvorsitzende am Dienstag in Kansas City.

An die anwesenden Journalisten richtete Rummenigge versöhnliche Worte, nachdem die Beziehung in der vergangenen Saison nicht immer harmonisch verlaufen war: „Wir hatten nicht immer ein unentspanntes Verhältnis. Die Zusammenarbeit hier war nicht nur professionell, sondern auch sympathisch.“

Zu Transfergerüchten wollte Rummenigge „keine Wasserstandsmeldungen abgeben“, er betonte aber: „Wir haben eine tolle Mannschaft, die top besetzt ist.“ Das habe man beim Testspielsieg gegen Real Madrid (3:1) gesehen, weitere Transfers seien aber geplant.